Це наші карти на переговорах

Дрони доносять до росіян реальність

Проглядав останні публікації у західній пресі про Україну. На вихідних чергове видання пише про успішність ударів СБУ та інших сил оборони по об'єктах нафтогазової промисловості Росія. Цього разу велика стаття в англійській The Sun.

Британці акцентують, що удари дронів СБУ руйнують російську економіку, яка вже відчула серйозні наслідки. Тільки у вересні цього року СБУ п’ять разів успішно вражала російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції в глибокому тилу. Двічі серед них – «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані, один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів, який знаходиться за 1400 км від України.

Точні удари по об'єктах нафтогазової промисловості працюють на дестабілізацію військової машини російського диктатора. Важливо, що СБУ системно нищить нафтогазовий блок росіян. Завдяки тому, що удари постійні це вже позначилось на економічній спроможності РФ, а значить на кількості грошей який кремль здатен витрачати на бойові дії в Україні.

Мій британський колега Філіп Інгрем, якого цитує The Sun, заявив, що удари дронів СБУ – це геніальний хід, спрямований на те, щоб «донести реальність війни до росіян». Проте наслідки для РФ не обмежуються незручностями у повсякденному житті громадян.

Українські удари можуть викликати серйозний дефіцит палива. Інгрем упевнений, що це може чинити величезний тиск на здатність Кремля продовжувати війну проти України.

Вже очевидно, що удари по території Росії посилили переговорні позиції України. В останні тижні про ефективність цих ударів говорить все більше західних політиків і журналістів. Загалом західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим об'єктом росіян. Схоже такі удари і є тими «картами у переговорах», які так хотіли побачити західні політики.