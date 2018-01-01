Про байдужість українських кінематографістів

Шановні кінематографісти, тепер не дивуйтеся, коли інші глядачі не звертатимуть увагу на ваші роботи

Мовою оригіналу О пофигизме наших кинематографистов Только что досмотрел все 59 фильмов из длинного списка «Золотой Дзиги». Немного разочарован общим невысоким уровнем картин в этой подборке. Многовато откровенно проходных лент. Жалею, что не встретил в списке, например, «Сторожевую заставу» и некоторые другие украинские

Шановні кінематографісти, тепер не дивуйтеся, коли інші глядачі не звертатимуть увагу на ваші роботи

Мовою оригіналу

О пофигизме наших кинематографистов

Только что досмотрел все 59 фильмов из длинного списка «Золотой Дзиги». Немного разочарован общим невысоким уровнем картин в этой подборке. Многовато откровенно проходных лент.

Жалею, что не встретил в списке, например, «Сторожевую заставу» и некоторые другие украинские премьеры, которые, как мне кажется, имели хорошие шансы побороться за премию украинской киноакадемии. Но сейчас не об этом.

На сегодняшний день право голосовать имеют 307 членов академии. Конечно, многие из них смотрели выдвинутые ленты ранее на фестивалях и в прокате. Больше половины из этих 59 фильмов собрали 50-100 просмотров, что видно по счётчику практически под каждой лентой. И это за целых три недели голосования.

ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПРОСМОТРОВ?!

Конечно, до конца опроса остаётся ещё неделя, но мне не верится, что в последние семь дней все массово подорвутся смотреть кино из длинного списка и будут активно голосовать.

Уважаемые кинематографисты, если вы сами проявляете такое безразличие к украинским фильмам, то не удивляйтесь, когда другие зрители не будут обращать внимания на ваши личные работы.

Этот пост адресован, прежде всего, тем, кто так гордо писал в фейсбуках о том, что отныне носит гордое звание киноакадемика.

Джерело: блог Антона Філатова

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