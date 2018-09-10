«Таємний щоденник Симона Петлюри» в радянському стилі ідеалізує головного отамана військ УНР

Чи допоможуть засвоїти історичний урок посередні фільми?

Мовою оригіналу

В прокат вышла историческая драма о главном атамане войск Украинской Народной Республики «Тайный дневник Симона Петлюры». Этот фильм напоминает банальный традиционный памятник, который героизирует политического деятеля. Его фигура показывается на широком экране масштабно и скучно. И хоть картина получила низкие оценки критиков – рассказанные в ней уроки истории как никогда актуальны.

Фильм живописует последние месяцы жизни Симона Петлюры, когда он пребывал в Париже. Украинский лидер романтично ходит по паркам французской столицы и набережным Сены, а также задумчиво замирает в героических ракурсах на фоне Эйфелевой башни и Нотр-Дама. При этом голос за кадром исповедально вспоминает наиболее важные события, произошедшие за годы борьбы политика за независимость Украины.

В промежутках между прогулками Петлюры по Парижу на экране кратко реконструируются его бои с большевиками, переговоры с поляками, совещания с Михаилом Грушевским и Владимиром Винниченко, а также офицерами войск УНР.

В основу сюжета фильма положен вымышленный дневник Петлюры, написанный по мотивам реальных исторических документов. Ряд эпизодов, показанных в этой картине, не отвечает действительности. Однако сценарист ленты Михаил Шаевич объяснил, что замысел фильма заключался в том, чтобы доказать зрителям, что Петлюра не был разбойником, антисемитом и бандитом, в чем его многие обвиняли.

Реплики в «Тайном дневнике…» произносятся с расстановкой, как во время лекции в школе. При этом некоторые военные здесь говорят высокохудожественным языком литераторов. Патетические фразы в духе «часи тріумфу промайнули, як ці кадри на екрані» вызывают чувство неловкости за сценаристов, которые перестарались в своих восторженных фантазиях на тему судьбы Симона Петлюры.

Также режут глаз неестественно чистые и не порванные формы солдат в сценах боев, а также фальшивые интерьеры. Например, одна из встреч российского авантюриста с французским министром по сюжету проходит в парижском ресторане. Однако сервировка стола и интерьер в этой сцене напоминает рядовое кафе.

Многие эпизоды переполнены картинным символизмом, который любят разбирать в школах учительницы по литературе. Например, казак патетично ломает саблю перед тем, как сдать оружие полякам. Или намек на «тиски войны», когда на главного героя едва не обрушивается стена, подпирающая окоп.

Недоверие к происходящему на экране усугубляется еще и тем, что многие актеры здесь настолько неубедительны, что напоминают ожившие восковые фигуры, которые сомнамбулически слоняются в фальшивых декорациях.

В густом тумане нафталина, которым окутана эта лента, мелькают лишь сиюминутные проблески действительно талантливых эпизодов. Например, лаконичная, но очень эмоциональная роль Ирмы Витовской-Ванцы, которая сыграла супругу Петлюры. Недавно эта актриса появилась в чернобыльской драме «Брама». Теперь же она окончательно закрепилась в числе главных кандидатов на кинопремию «Золотая Дзига» следующего года.

Впечатляет также роль Олега Треповского, который сыграл убийцу Петлюры – Самуила Шварцбарда. Актер мастерски показал тонкую грань между страстью и безумием, которыми был одержим его герой. К сожалению, эта роль стала последней в его карьере. Артист скончался в апреле этого года.

Импозантный исполнитель главной роли Сергей Фролов сделал огромный комплимент внешности Симона Петлюры. Актер сыграл украинского лидера не без излишнего пафоса. Петлюра в его исполнении выглядит не живым человеком со всеми своими неоднозначностями, а словно забронзовевшим героем, каждый недостаток которого дипломатично оправдывается.

В творчестве одесского артиста Сергея Фролова это первая главная роль в отечественном полнометражном кино. Артист больше известен по сериалам. В 2010-х практически ежегодно выходило по несколько многосерийных фильмов с его участием («Нюхач 3», «Сувенир из Одессы»).

В этом и многих других своих фильмах режиссер Олесь Янчук продолжает борьбу с советскими мифами. Его скорбный шедевр «Голод 33» распахнул страшную правду о Голодоморе. В картинах «Непокоренный» и «Железная сотня» фильммейкер рассказал о героизме УПА. А в предыдущей своей ленте «Владыка Андрей» gоказал монументальный образ предстоятеля Украинской грекокатолической церкви Андрея Шептицкого.

Но парадокс фильмов Янчука заключается в том, что он борется с советскими мифами, снимая кино в советских традициях. Если в его картинах заменить украинские флаги – красными, а наших солдат поменять местами с коммунистами, то ленты этого режиссера станут типичными социалистическими агитками. Кроме того, подобный олдскульный стиль съемки фильмов не интересен современному зрителю.

Ровно год назад состоялась премьера фильма «Темные времена», который рассказал об Уинстоне Черчилле. Несмотря на то, что личность этого британского премьера покрылась значительно более толстым слоем сусального золота всяческих мифов, чем Петлюра – в фильме он показан максимально человечно. Авторы той картины не побоялись показать недостатки его характера и ошибки, которые он допустил в управлении страной. Оттого Черчилль в фильме выглядит максимально живым и следить за его поступками интересно. А авторы «Тайного дневника Симона Петлюры» идеализировали украинского лидера. Потому его образ в картине вышел плакатно-плоским.

От прочих лидеров Украинской Народной Республики Петлюра отличался своей решительностью. И когда, например, Владимир Винниченко и Михаил Грушевский искали компромиссы и шли на переговоры с большевиками – Петлюра продолжал отстаивать независимость нашей страны с оружием в руках.

Симон Петлюра стал самым популярным персонажем украинского кино этого года. Кроме этого байопика он упоминался в драме «Предатель» Марка Хаммонда и Валериу Жереги, которая вышла 26 апреля. А также политик появится в ленте «Круты 1918. Защита» Алексея Шапарева, которая стартует в прокате 6 декабря.

Очевидно, кинематографисты так часто стали напоминать о Петлюре в надежде на то, чтобы окончательно запомнить горький урок истории. И не повторить ошибок, которые совершили украинские власти сто лет назад, пойдя на компромисс с соседом-агрессором.

Но помогут ли усвоить этот урок посредственные фильмы?

Джерело: 112 Україна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»