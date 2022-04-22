Кремль готується до безпрецедентної ситуації: роботу втратять 11 млн росіян

Росіянам вже зараз треба думати, як виживати у нових реаліях

Прогнозується масовий відтік із країни висококваліфікованих фахівців

Російський уряд веде підготовку до спроби нейтралізації негативних наслідків майбутнього безпрецедентного спалаху безробіття в Росії.

Про це повідомляє джерело Guildhall в українській розвідці.

«За інформацією української розвідки уряд РФ готується до масової втрати робочих місць населенням, що за своїми масштабами буде подібним до того, яке було 1998 року. За оцінками уряду, роботу втратять 11 мільйонів росіян. З метою зменшення негативних наслідків масового безробіття економічний блок уряду РФ пропонує скорочувати зарплату співробітникам великих підприємств, заохочувати населення до забезпечення себе продуктами харчування з присадибних ділянок та заміщувати трудових мігрантів росіянами. Замість виплати допомоги з безробіття розглядається залучення населення до громадських робіт», – йдеться у повідомленні.

«Роботу втратять близько 300 тисяч офісних працівників. Скорочення завдасть сильного удару по доходах студентів, які поєднують роботу з навчанням. Понад 10 відсотків студентів не зможуть продовжити навчання, а це близько 500 тисяч чоловік», – повідомило джерело.

«Уряд РФ також прогнозує масовий відтік із країни висококваліфікованих фахівців із різних галузей, зокрема, з ІТ-галузі, галузі досліджень та розробок, високотехнологічної медицини. Дефіцит таких фахівців оцінюється як основна загроза для успіху проєктів технологічного імпортозаміщення. За оцінками уряду РФ країну залишать понад 150 тисяч IT-розробників із 300 тисяч, 15 тисяч вчених із 35 тисяч. Також, за оцінками уряду, поїдуть з Росії додатково до 50 відсотків молодих вчених та аспірантів, 15 тисяч з 25 тисяч інженерів високих технологій, а також 50 тисяч кваліфікованих лікарів з 200 тисяч», – поінформувало джерело в українській розвідці.

Як повідомлялося, Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, запропонувавши власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

21 квітня видання Wall Street Journal повідомило, що Росія стала ще ближче до дефолту, не виконавши зобов'язань щодо держборгу

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк повідомив, що наприкінці квітня-початку травня західні санкції мають ефект на російську економіку, спровокувавши серйозні соціальні виклики. у суспільстві. Найсильніший удар припаде на галузі, пов'язані з електронікою, а також галузі важкої промисловості.