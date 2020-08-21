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    Думки вголос

    Чому Кремль заборонив транспортування Навального

    • Борис Акунін

      Писатель

    • Розсилка
    Олексій Навальний - Чому Кремль заборонив транспортування Навального
    Олексій Навальний

    Про отруєння російського опозиціонера

    Мовою оригіналу

    Ситуация с Алексеем Навальным сейчас выглядит так – не только лично для меня, а вообще извне.

    1. В непреклонных омских врачей никто, конечно, не верит. Всем понятно, что транспортировку больного запретил Кремль.
    2. Логическая причина может быть только одна: Навальный действительно отравлен, и в Кремле боятся, что любая неподконтрольная ему клиника сразу это обнаружит.
    3. Кто организовал отравление, еще вопрос – возможно, это была чья-то самодеятельность, но если Навальный не дай бог умрет, виноват в этом уж точно будет Кремль и только Кремль, воспрепятствовавший нормальному лечению.

    Джерело: блог Бориса Акуніна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія путінський режим отруєння Олексій Навальний
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