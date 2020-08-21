Окупанти на Донеччині відкрили зі свого боку КПВВ «Новотроїцьке»



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Українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ «Новотроїцьке» щоденно, однак суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці

21 серпня окупанти розблокували рух у КПВВ «Новотроїцьке», станом на 12-ту годину на тимчасово окуповану територію заїхали п'ять автомобілів та 79 осіб

Окупанти на Донеччині розблокували рух на КПВВ «Новотроїцьке». Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

«Сьогодні окупанти розблокували рух у КПВВ «Новотроїцьке», станом на 12-ту годину на тимчасово окуповану територію заїхали п'ять автомобілів та 79 осіб, а на контрольовану територію пропущено 2 автомобілі та 14 осіб. Заблокованим з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка»», - зазначається у повідомленні прикордонників.

Зазначається, що КПВВ «Станиця Луганська» працює у штатному режимі. Станом на 12:00, КПВВ перетнули в обох напрямках 1540 осіб.

Як повідомлялося, українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ «Новотроїцьке» щоденно, однак суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці. Крім того, в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у, так звані списки.

Як повідомлялося, 20 серпня окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників.