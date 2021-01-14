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    Думки вголос

    Повернення Навального до Росії: у Кремля є три варіанти

    • Борис Акунін

      Письменник

    • Розсилка
    Повернення Навального до Росії: у Кремля є три варіанти

    Олексій Навальний робить сильний і красивий вчинок

    Мовою оригіналу

    Событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия.

    У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.

    Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.

    Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя.

    Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.

    Первый вариант выставит Кремль на посмешище.

    Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.

    Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.

    В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим Олексій Навальний
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