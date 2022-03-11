СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині

Спецслужба викрила та затримала ще двох посібників окупантів

СБУ затримала двох російських інформаторів у Донецькій області, допитує взятих у полон бойовиків «ЛНР». Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки продовжує не лише викривати ворожих агентів, інформаторів і диверсантів, а й отримувати від колаборантів цінні відомості, які допоможуть Україні перемогти.

Зокрема, за минулу добу СБУ провела низку важливих операцій.

У Донецькій області:

Одна з затриманих – місцева мешканка, яка передавала дані про техніку та передислокацію ЗСУ. Інформацію від неї приймав так званий «депутат 2 созыва Народного совета ДНР» через заборонену соцмережу.

Інший зловмисник – колишній поліцейський Слов’янська. Він передавав дані щодо пересування військових ЗСУ поблизу міста та гори Карачун. За це бойовики «ДНР» пообіцяли йому одну з керівних посад окупаційної адміністрації після захоплення території російськими загарбниками.

У Сєвєродонецьку:

СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько «Ілля», який зараз воює проти ЗСУ у складі 2 армійського корпусу військ РФ.

Зрадник ходив вулицями Сєвєродонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців і передавав ворогу. Згодом у ці райони міста летіли російські снаряди.

Ще один місцевий, як встановили оперативники СБУ, готувався передати ворогові розвідувальні дані. Причому його діями керував той самий бойовик. Зловмисника було своєчасно затримано.

У Луганській області:

СБУ розпочала допит захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.

Мова йде про десятьох мешканців тимчасово окупованої території Луганщини, яких окупанти «мобілізували» на війну проти України. Бойовики не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку, мінували автошляхи. Там же їхні угруповання були розгромлені ЗСУ.

Наразі полонені надають СБУ свідчення про свої підрозділи та російських військових, яким підпорядковувались.

У Полтавській області:

Як держзраду СБУ кваліфікувала дії трьох місцевих мешканців, які перейшли на бік ворога і брали учать у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога. Їх усіх затримано.

Нагадаємо, житель Харкова отримав 40 тис. грн від російських окупантів за те, що передав їм дані про об’єкт критичної інфраструктури міста та військовий об’єкт. Підозрюваного уже затримали.

Також Служба безпеки України прозвітувала про затримання російських агентів та диверсантів в Україні.

Як повідомлялося, під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника Захарова.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили у Чернігівській області дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».