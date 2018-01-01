Холуйський екстаз: як в Росії збирають підписи на підтримку Путіна
- Сьогодні, 19:15
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Розсилка
18 років сидить Путін при владі, а навіть 300 тисяч підписів на свою підтримку чесно зібрати не може
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Прелесть какая. В своём холуйском экстазе они уже не видят как сами себя разоблачают.
Посмотрите сюжет бийского телевидения (это Алтай) о том, как идёт сбор подписей в поддержку Путина.
Пункт сбора подписей устроили в ДК завода и организовали подвоз туда студентов и сотрудников других предприятий.
Так и говорят: За четыре дня свою поддержку Владимиру Путину оказали практически все работники городских предприятий и студенты средних и высших учебных заведений.
Замечу, что Бийск — безусловно самый бедный из всех городов где я был в рамках своих предвыборных поездок. Зарплаты по 15-19 тысяч, везде объявления «Юрист по работе с коллекторами». Ужас какой-то. Говорить о том, что на Алтае высокая поддержка Путина просто смешно.
Ну, собственно, это и по результатам голосования за ЕР видно — один из самых низких по стране.
Такие же методики сбора подписей и в Кургане. Да и очевидно, что по всей стране.
18 лет сидит Путин у власти, а даже 300 тысяч подписей в своё поддержку честно собрать не может. Единственный для него вариант победы — пустить на выборы только тех, кто совсем работать не будет. Что и произошло. Не ходить на эти «выборы». Не признавать их. Агитировать за это всех вокруг.
Джерело: Эхо Москвы