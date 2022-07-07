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    Відео

    «М'яч у лунці». Яскраве відео, як дрон закинув гранату у ворожий танк

    Снаряд залетів прямо у відкритий люк - «М'яч у лунці». Яскраве відео, як дрон закинув гранату у ворожий танк
    Снаряд залетів прямо у відкритий люк
    скріншот з відео

    Екіпаж танку нічого не зміг вдіяти

    Українські військові поділились відео, на якому зафіксовано знищення ворожої техніки.

    Це сталося завдяки вдалим діям пілота дрону, який зкинув вибухівку точнісінько усередину російського танку. Якщо всередині був екіпаж, то він навіть не встиг зреагувати і вибігти назовні.

    Зазначимо, що наші бійці вже давно використовують дрони, аби закидувати загарбників гранатами.

    Нагадаємо, один із бійців полку «Азов» розповів, що рашисти перед повномасштабним вторгненням в Україну дійсно були переконані у своїй швидкій перемозі і що тут не чинитимуть опір, а більшість міст здадуть без бою.

    За словами бійця, в полоні окупанти дійсно катували українських військових. Проте траплялися росіяни, з яким можна було поговорити про політику.

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    Теги: росія окупанти війна граната Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    «М'яч у лунці». Яскраве відео, як дрон закинув гранату у ворожий танк