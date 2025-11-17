Сім факторів фінансової кризи у світі: чого чекати?
Ви вже почали продавати долари?
Зробив з колегами непублічне дослідження про перспективи нової фінансової/економічної кризи. Заснованого на аналізі:
- Поточних економічних показників.
- Стан та динаміка міжнародної торгівлі.
- Стан та динаміка міжнародних резервів.
- Вплив тарифних воєн.
- Вплив боргів.
- Оцінки міжнародних аналітиків, інвестиційних фондів та компаній та інших факторів.
Документ вийшов досить об'ємним, ділюся його коротким резюме. Сім критичних факторів одночасно досягають переломних точок, створюючи 60-70% (!) ймовірність фінансової кризи протягом наступних 12-24 місяців:
1. Тарифний шок історичного масштабу (спровокований США)
- Ефективна тарифна ставка США: 17,9% – найвища з 1934 року (базовий рівень 2024: 2,4%).
- Втрати американських домогосподарств: $1200-1800 щорічно (це розрахунки американських аналітиків).
- Прогнозована втрата робочих місць у США: 490 тис.-715 тис.
- Реталіаційні заходи охопили $223 млрд американського експорту.
- JP Morgan оцінює ймовірність рецесії у 60% (!), МВФ знизив прогноз зростання США до 1,8% (з 2,7%).
2. Масштабний вихід з доларових активів (вже йде пару років)
- Китай скоротив володіння американських трежеріс на 44,5% – до $730,7 млрд (найнижчий рівень з грудня 2008 року).
- Липневий розпродаж Китаю: $25,7 млрд – найбільше місячне скорочення за два роки.
- Японія втратила $140 млрд за 3,5 роки (володіння впали до $1,15 трлн).
- Іноземні володіння трежеріс: лише 30% публічного боргу США (проти піка 50-55% у 2008 році).
- Частка долара у резервах: 57,8% станом на Q4 2024 – найнижча з 1994 року, падіння на 7,3 п.п. за 10 років.
3. Золота лихоманка як індикатор недовіри
- Центробанки купили 3 220 тонн за 2022-2024 - подвоєння середнього показника 2010-2021 (473 т/рік).
- 77% центробанків планують збільшити володіння золотом протягом 12 місяців.
- Ціна золота: історичний максимум $4 381/oz у жовтні 2025 (зростання 55-59% за рік).
- Прогнози на 2026: $5 000-5 300/oz (JP Morgan, Bank of America).
- Вперше з 1996 року центробанки тримають більше золота, ніж трежеріс (36 700 тонн проти 30% у трежеріс).
4. БРІКС+ будує альтернативну фінсистему
- 10 повноправних членів контролюють 37-41% світового ВВП (ПКС) та 45% населення.
- CIPS обробила $24,47 трлн у 2024 (+42,6% р/р), 1 629 учасників у 121 країні.
- У квітні 2024 CIPS вперше перевищив SWIFT за місячним обсягом.
- mBridge: розрахунок за 7-8 секунд (проти 3-5 днів SWIFT), зниження витрат на 75%.
- 99%+ торгівлі Росія-Китай ($245 млрд) у юанях/рублях, 90% торгівлі Росії у БРІКС у національних валютах.
5. Геоекономічна фрагментація прискорюється
- Торгівля між блоками зростала на 4% повільніше, ніж усередині блоків (з 2022 року).
- >50% зовнішньої торгівлі Китаю з країнами «Поясу і Шляху» вперше у 2024.
- Китай контролює 60-92% критичних мінералів: рідкісноземельні (85-92% переробки), літій (67% переробки), кобальт (95% рафінованих хімікатів), графіт (79% видобутку, США – 0%).
- ~600+ китайських суб'єктів під санкціями напівпровідників.
6. Системний ризик конвергенції факторів
- Сценарій «Тарифи + Вихід з трежеріс + Колапс долара»: 30-40% ймовірність протягом 12-24 місяців.
- Американський борг >$37 трлн (>120% ВВП), річні дефіцити $2,5 трлн.
- Потреби рефінансування 2025-2026: >$9 трлн.
7. Зростаючі геополітичні ризики
- Тайвань: 30-40% ймовірність конфлікту 2025-2030, потенційні витрати $10 трлн (10% світового ВВП).
- Іран: 40% ймовірність морської конфронтації, закриття Ормуза = $150-200/барель нафти.
- Росія: 30-40% ризик ескалації до тактичної ядерної зброї.
Сценарії 12-місячного горизонту (листопад 2025 – листопад 2026):
- (!) Базовий «Помірна рецесія» (60-70%): втрата ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4 500-5 200/oz.
- Стресовий «Фінансова криза» (25-30%): втрата ВВП -2% до -4%, золото $5 500-6 500/oz, екстрене QE $500 млрд – $1 трлн.
- Катастрофічний «Системний колапс» (5-10%): втрата ВВП -4% до -8%, золото $7 000-10 000/oz, долар падає на 20-25%.
Тож наступні 12-24 місяці визначать, чи відбудеться трансформація глобального фінансового порядку керовано або через катастрофічну дестабілізацію.
Поточна політична траєкторія США робить кризовий сценарій все більш імовірним з кожним кварталом. А разом з ним і майбутнє кожного з нас.
Важливо додати що, цей сценарій добре знають лідери світу, тому Китай вкрай мотивований не зупиняти війну в Україні. А Штатам ця зупинка вкрай необхідна. Як і залучення Китаю у нову війну, але це вже інша розмова і про це будемо писати трохи пізніше.
