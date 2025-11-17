Сім факторів фінансової кризи у світі: чого чекати?

Сім факторів, що тягнуть світ у нову економічну кризу

Ви вже почали продавати долари?

Зробив з колегами непублічне дослідження про перспективи нової фінансової/економічної кризи. Заснованого на аналізі:

Поточних економічних показників.

Стан та динаміка міжнародної торгівлі.

Стан та динаміка міжнародних резервів.

Вплив тарифних воєн.

Вплив боргів.

Оцінки міжнародних аналітиків, інвестиційних фондів та компаній та інших факторів.

Документ вийшов досить об'ємним, ділюся його коротким резюме. Сім критичних факторів одночасно досягають переломних точок, створюючи 60-70% (!) ймовірність фінансової кризи протягом наступних 12-24 місяців:

1. Тарифний шок історичного масштабу (спровокований США)

Ефективна тарифна ставка США: 17,9% – найвища з 1934 року (базовий рівень 2024: 2,4%).

Втрати американських домогосподарств: $1200-1800 щорічно (це розрахунки американських аналітиків).

Прогнозована втрата робочих місць у США: 490 тис.-715 тис.

Реталіаційні заходи охопили $223 млрд американського експорту.

JP Morgan оцінює ймовірність рецесії у 60% (!), МВФ знизив прогноз зростання США до 1,8% (з 2,7%).

2. Масштабний вихід з доларових активів (вже йде пару років)

Китай скоротив володіння американських трежеріс на 44,5% – до $730,7 млрд (найнижчий рівень з грудня 2008 року).

Липневий розпродаж Китаю: $25,7 млрд – найбільше місячне скорочення за два роки.

Японія втратила $140 млрд за 3,5 роки (володіння впали до $1,15 трлн).

Іноземні володіння трежеріс: лише 30% публічного боргу США (проти піка 50-55% у 2008 році).

Частка долара у резервах: 57,8% станом на Q4 2024 – найнижча з 1994 року, падіння на 7,3 п.п. за 10 років.

3. Золота лихоманка як індикатор недовіри

Центробанки купили 3 220 тонн за 2022-2024 - подвоєння середнього показника 2010-2021 (473 т/рік).

77% центробанків планують збільшити володіння золотом протягом 12 місяців.

Ціна золота: історичний максимум $4 381/oz у жовтні 2025 (зростання 55-59% за рік).

Прогнози на 2026: $5 000-5 300/oz (JP Morgan, Bank of America).

Вперше з 1996 року центробанки тримають більше золота, ніж трежеріс (36 700 тонн проти 30% у трежеріс).

4. БРІКС+ будує альтернативну фінсистему

10 повноправних членів контролюють 37-41% світового ВВП (ПКС) та 45% населення.

CIPS обробила $24,47 трлн у 2024 (+42,6% р/р), 1 629 учасників у 121 країні.

У квітні 2024 CIPS вперше перевищив SWIFT за місячним обсягом.

mBridge: розрахунок за 7-8 секунд (проти 3-5 днів SWIFT), зниження витрат на 75%.

99%+ торгівлі Росія-Китай ($245 млрд) у юанях/рублях, 90% торгівлі Росії у БРІКС у національних валютах.

5. Геоекономічна фрагментація прискорюється

Торгівля між блоками зростала на 4% повільніше, ніж усередині блоків (з 2022 року).

>50% зовнішньої торгівлі Китаю з країнами «Поясу і Шляху» вперше у 2024.

Китай контролює 60-92% критичних мінералів: рідкісноземельні (85-92% переробки), літій (67% переробки), кобальт (95% рафінованих хімікатів), графіт (79% видобутку, США – 0%).

~600+ китайських суб'єктів під санкціями напівпровідників.

6. Системний ризик конвергенції факторів

Сценарій «Тарифи + Вихід з трежеріс + Колапс долара»: 30-40% ймовірність протягом 12-24 місяців.

Американський борг >$37 трлн (>120% ВВП), річні дефіцити $2,5 трлн.

Потреби рефінансування 2025-2026: >$9 трлн.

7. Зростаючі геополітичні ризики

Тайвань: 30-40% ймовірність конфлікту 2025-2030, потенційні витрати $10 трлн (10% світового ВВП).

Іран: 40% ймовірність морської конфронтації, закриття Ормуза = $150-200/барель нафти.

Росія: 30-40% ризик ескалації до тактичної ядерної зброї.

Сценарії 12-місячного горизонту (листопад 2025 – листопад 2026):

(!) Базовий «Помірна рецесія» (60-70%): втрата ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4 500-5 200/oz.

Стресовий «Фінансова криза» (25-30%): втрата ВВП -2% до -4%, золото $5 500-6 500/oz, екстрене QE $500 млрд – $1 трлн.

Катастрофічний «Системний колапс» (5-10%): втрата ВВП -4% до -8%, золото $7 000-10 000/oz, долар падає на 20-25%.

Тож наступні 12-24 місяці визначать, чи відбудеться трансформація глобального фінансового порядку керовано або через катастрофічну дестабілізацію.

Поточна політична траєкторія США робить кризовий сценарій все більш імовірним з кожним кварталом. А разом з ним і майбутнє кожного з нас.

Важливо додати що, цей сценарій добре знають лідери світу, тому Китай вкрай мотивований не зупиняти війну в Україні. А Штатам ця зупинка вкрай необхідна. Як і залучення Китаю у нову війну, але це вже інша розмова і про це будемо писати трохи пізніше.