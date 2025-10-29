В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу (фото)

Завод, що займається переробкою нафти, виробляє бензинові і дизельні фракції, а також мазут, має потужність до 600 000 тонн на рік

В Ульяновській області Росії сталося кілька ударів по нафтобазі «НС-ОЙЛ», що призвело до значних пошкоджень на підприємстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За інформацією місцевих ЗМІ, на завод було здійснено більше п'яти влучань.

Завод, що займається переробкою нафти, виробляє бензинові і дизельні фракції, а також мазут, має потужність до 600 000 тонн на рік.

Нагадаємо, у Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, спалахнула нафтобаза в Серпухові.