В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу (фото)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Завод, що займається переробкою нафти, виробляє бензинові і дизельні фракції, а також мазут, має потужність до 600 000 тонн на рік

В Ульяновській області Росії сталося кілька ударів по нафтобазі «НС-ОЙЛ», що призвело до значних пошкоджень на підприємстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За інформацією місцевих ЗМІ, на завод було здійснено більше п'яти влучань.

Завод, що займається переробкою нафти, виробляє бензинові і дизельні фракції, а також мазут, має потужність до 600 000 тонн на рік.

Нагадаємо, у Московській області сталася пожежа на нафтобазі після атаки дронів. За інформацією з телеграм-каналів, спалахнула нафтобаза в Серпухові.

