Президент Литви пропонує тривале закриття кордону із Білоруссю через повітряні кулі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду для обговорення ситуації щодо контрабандних повітряних куль
Науседа пояснив, що вторгнення білоруських метеозондів – це «гібридна атака на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами»

Литва все частіше зіштовхується з вторгненням контрабандних повітряних куль із Білорусі у їхній повітряний простір. Через потенційну загрозу президент Литви Гітанас Науседа повідомив про ймовірне рішення закрити кордон із Білоруссю на тривалий час, а також обмежити транзит до Калінінграда. Про це пише «Главком» із посиланням на литовське видання LRT.

У своїй заяві Гітанас Науседа висловився щодо постійних вторгнень білоруських метеозондів (повітряних куль, які використовують не лише для вивчення атмосфери, але й у військових цілях) до повітряного простору Литви, а також постійні збої в роботі аеропортів.

Науседа називає це «гібридною атакою на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами». «Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, – тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда», – йдеться в заяві.

Повідомляється, що Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду для обговорення цієї ситуації у вівторок, 28 жовтня.

У жовтні Литва зазнала численних «атак» повітряних куль із контрабандними цигарками з Білорусі. Через вторгнення метеозондів у країні припиняють роботу великих аеропортів, що викликає збій його роботи, затримки рейсів, а також збитків, що сягають десятків тисяч євро.

Про один з інцидентів із метеозондами з Білорусі повідомляли в центрі управління в кризових ситуаціях Литви. Тієї ночі повітряні кулі з контрабандою залетіли до Вільнюса, через що країна закрила повітряний простір та призупинила роботу одного із найбільших аеропортів столиці.

 

