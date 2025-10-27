Президент Литви пропонує тривале закриття кордону із Білоруссю через повітряні кулі

Науседа пояснив, що вторгнення білоруських метеозондів – це «гібридна атака на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами»

Литва все частіше зіштовхується з вторгненням контрабандних повітряних куль із Білорусі у їхній повітряний простір. Через потенційну загрозу президент Литви Гітанас Науседа повідомив про ймовірне рішення закрити кордон із Білоруссю на тривалий час, а також обмежити транзит до Калінінграда. Про це пише «Главком» із посиланням на литовське видання LRT.

У своїй заяві Гітанас Науседа висловився щодо постійних вторгнень білоруських метеозондів (повітряних куль, які використовують не лише для вивчення атмосфери, але й у військових цілях) до повітряного простору Литви, а також постійні збої в роботі аеропортів.

Науседа називає це «гібридною атакою на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами». «Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, – тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда», – йдеться в заяві.

Повідомляється, що Гітанас Науседа скликає міжвідомчу нараду для обговорення цієї ситуації у вівторок, 28 жовтня.

У жовтні Литва зазнала численних «атак» повітряних куль із контрабандними цигарками з Білорусі. Через вторгнення метеозондів у країні припиняють роботу великих аеропортів, що викликає збій його роботи, затримки рейсів, а також збитків, що сягають десятків тисяч євро.

Про один з інцидентів із метеозондами з Білорусі повідомляли в центрі управління в кризових ситуаціях Литви. Тієї ночі повітряні кулі з контрабандою залетіли до Вільнюса, через що країна закрила повітряний простір та призупинила роботу одного із найбільших аеропортів столиці.