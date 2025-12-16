Головна Думки вголос Анатолій Амелін
Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Здати Донбас – відкрити тил? Небезпечна логіка швидкого миру

Мир за Донбас? Що насправді хоче Путін від України 
фото: Reuters

Що насправді означає вимога Путіна

Путін хоче, щоб Україна звільнила Донецьку та Луганські області самостійно. У межах т.зв. мирової угоди. У т.ч. промислові міста фортеці: Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка.

Але ці міста входять до «фортифікаційного поясу» оборони України і є важливими промисловими хабами (!).

• 1 •

Краматорськ – один із головних центрів важкого машинобудування та металургії на Донбасі.

Основні галузі:

  • Виробництво обладнання для металургії;
  • енергетики та гірничовидобування.

Багато підприємств постраждали від війни, частина евакуйована чи працює в обмеженому режимі (дані на 2025 рік).

Ключові промислові підприємства:

  • Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) – найбільший в Україні виробник важкого обладнання для металургії, гірничовидобутку та енергетики.
  • Старокраматорський машинобудівний завод (СКМЗ) – виробництво прокатного, ковальсько-пресового та підйомно-транспортного обладнання.
  • ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) – спеціальна металургія: литі та ковані вироби для енергетики (включаючи атомну) та машинобудування.
  • Краматорський феросплавний завод – виробництво феросплавів.
  • Краматорський цементний завод «Гармата» – виробництво будівельних матеріалів.

Інші: заводи металоконструкцій, шиферний завод та дрібні підприємства машинобудування. Загальна кількість великих підприємств - близько 10-15, але точний список варіюється через військові дії.

• 2 •

Слов'янськ (Слов'янськ) Основні галузі:

  • машинобудування;
  • хімічна промисловість;
  • енергетика та виробництво будматеріалів.

Місто відоме Слов'янською ТЕС та керамікою. Ключові промислові підприємства:

  • Слов'янська ТЕС – найбільша теплова електростанція, ключовий об'єкт енергетики.
  • Завод «Бетонмаш» – виробництво бетонозмішувального обладнання та запчастин для гірничо-металургійного комплексу.
  • Слов'янський машинобудівний завод – коксохімічне та механічне обладнання, крани.
  • Завод високовольтних ізоляторів – електроізоляційні матеріали.
  • ВАТ «Керамічні маси Донбасу» (або «Зевс-Кераміка») – виробництво кераміки та будматеріалів.
  • Солодовидобувна компанія – видобуток та виробництво солі (єдиний виробник солі «Екстра» в Україні).
  • Інші: підприємства з виробництва печей, редукторів та харчової промисловості.
  • Великих підприємств – близько 8-12, багато хто орієнтований на енергетику та будматеріали.

• 3 •

Дружківка (Дружківка). Галузі:

  • машинобудування;
  • металообробка;
  • видобуток вогнетривких глин;
  • виробництво газової апаратури.

Багато заводів евакуйовано після 2022 року. Ключові промислові підприємства:

  • Дружківський машинобудівний завод («Корум Дружківський машинобудівний завод») – обладнання для гірничодобутку.
  • Дружківський завод металовиробів – виробництво металовиробів (кріплення).
  • Завод газової апаратури («Грета» або ПАТ «Грета») – газові котли та апаратура.
  • Дружківське рудоуправління – видобуток вогнетривких глин.
  • Інші: вогнетривкий завод, кондитерська фабрика та дрібні виробництва.
  • Великих – 5–8 підприємств, фокус на видобутку та машинобудуванні.

• 4 •

Костянтинівка (Костянтинівка). Місто – «столиця скляної промисловості України».

Основні галузі:

  • скло;
  • кераміка,
  • металургія;
  • будматеріали.

Сильно постраждав від обстрілу 2025 року. Ключові промислові підприємства:

  • Заводи скляної галузі (кілька підприємств з виробництва пляшок, скла та виробів з нього).
  • Костянтинівка має унікальний кластер скляних заводів.
  • Український науково-дослідний інститут скла (УкрНДІСкло) – головна організація зі скляної промисловості.

Підприємства з виробництва кераміки та будматеріалів. Металургійні та хімічні заводи (включаючи цинковий або пов'язані з металообробкою). Я працював у кожному з цих міст, купував тим підприємства, їхні борги. І був на багатьох зі згаданих підприємств.

Практично кожне з них – це готова фортеця з великою кількістю укріплених об'єктів, підвалів (!!!). Це всі міста, що входять до фортифікаційного поясу України, включаючи Бахмут, за який тривають бої.

І здавання цих міст це не стільки втрата економічного потенціалу, скільки капітуляція та відкриття плацдарму для продовження наступу на Україну.

Просто нагадаю:

  • Бої за Покровськ тривають уже понад 18 місяців (!) загарбники вже на цій ділянці втратили понад 200 тис. своїх солдатів та сотні одиниць (танки, БМП, артилерія) техніки
  • Маріуполь свого часу їм обійшовся приблизно 30 тис. солдатів і сотні одиниць техніки
  • Бахмут - близько 100 тис. солдатів і тисячі одиниць техніки
  • Авдіївка – близько 50 тис. солдатів та до 700 одиниць техніки.

***

Здача територій та міст фортець, які не по зубах окупантам – це рівнозначно складання зброї і відкриттю своїх тилів. Вірю, що це не станеться.

Бажаю Президенту Зеленському мудрості та максимальної підтримки українського народу у цьому! Мир Україні потрібен і чим швидше, тим краще, але не ціною підвищення ризиків для майбутнього українців.

P.S.

Знаю, що у коментарях завжди знайдуться ті, хто скаже, що мир нам потрібен за всяку ціну. Головне, щоб не гинули люди. Хочу вам просто нагадати Бучу та Ірпінь. Загарбники – це нелюди. Вони готові підписати будь-який папірець, щоб поліпшити момент і напасти зі спини.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
