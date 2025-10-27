Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули

Втрата «Алігатора», ймовірно, не пов'язана з вогневим впливом

Російські повітряні сили втратили розвідувально-ударний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про загибель його екіпажу повідомила низка російських пропагандистських телеграм-каналів, передає «Главком».

Наразі офіційних підтверджень цієї інформації від Міністерства оборони України чи звітів Сил оборони про збиття гелікоптера немає.

Російські пропагандисти заявляють, що втрата вертольоту нібито не була повʼязана з «вогневим впливом», проте деталі інциденту не розкриваються.

Російський Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер нового покоління, створений на базі Ка-50 «Чорна акула». Його основне призначення – ураження броньованої й неброньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою, а також розвідка, цілевказання й координація дій інших гелікоптерів.

Ка-52 має озброєння – гармату калібру 30 мм, некеровані ракети, керовані протитанкові комплекси та ракети класу «повітря–повітря». Гелікоптер оснащений сучасним прицільно-навігаційним комплексом «Аргумент-52», системою оборони «Вітебськ», броньованою кабіною та рідкісною для вертольотів системою катапультування екіпажу. Загалом Ка-52 використовується Росією як універсальна бойова машина для підтримки сухопутних військ і морських десантів.

