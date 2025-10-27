Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Втрата «Алігатора», ймовірно, не пов'язана з вогневим впливом

Російські повітряні сили втратили розвідувально-ударний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про загибель його екіпажу повідомила низка російських пропагандистських телеграм-каналів, передає «Главком».

Наразі офіційних підтверджень цієї інформації від Міністерства оборони України чи звітів Сил оборони про збиття гелікоптера немає.

Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули фото 1
скріншот

Російські пропагандисти заявляють, що втрата вертольоту нібито не була повʼязана з «вогневим впливом», проте деталі інциденту не розкриваються.

Російський Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер нового покоління, створений на базі Ка-50 «Чорна акула». Його основне призначення – ураження броньованої й неброньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою, а також розвідка, цілевказання й координація дій інших гелікоптерів.

Ка-52 має озброєння – гармату калібру 30 мм, некеровані ракети, керовані протитанкові комплекси та ракети класу «повітря–повітря». Гелікоптер оснащений сучасним прицільно-навігаційним комплексом «Аргумент-52», системою оборони «Вітебськ», броньованою кабіною та рідкісною для вертольотів системою катапультування екіпажу. Загалом Ка-52 використовується Росією як універсальна бойова машина для підтримки сухопутних військ і морських десантів.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ. Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово-окупованій території Луганської області України.

До слова, «Аерофлот» попередив про нове суттєве зростання вартості авіаквитків у Росії. За перше півріччя 2025 року середні тарифи компанії вже зросли на 6 %, однак це лише початок – у майбутньому ціни підскочать ще більше. 

Читайте також:

Теги: росія авіація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства
Генштаб розкрив подробиці ураження ураження нафтопереробного заводу «Рязанський»
23 жовтня, 15:26
Розвідка Британії повідомила про втрати РФ з початку вторгнення
Британська розвідка назвала масштаби втрат РФ на війні
14 жовтня, 20:10
На кордоні Естонії помічено російських «зелених чоловічків» зі зброєю
На кордоні Естонії помічено російських «зелених чоловічків» зі зброєю (відео)
11 жовтня, 23:59
Від ДСНС залучались 18 одиниць техніки та 70 вогнеборців
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
11 жовтня, 09:42
Бразилець Клаудіньо має російське громадянство
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
9 жовтня, 16:08
Зеленський заявив, що Трамп може надати Україні далекобійні ракети «Томагавк»
Чи може Трамп дати Україні «томагавки»? Президент України дав відповідь
9 жовтня, 10:23
Аналітики вважають, що до кінця року кількість засуджених за держзраду та шпигунство в Росії перевищить 500 осіб
У Росії рекордно зросла кількість вироків за держзраду та шпигунство
8 жовтня, 07:22
Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
1 жовтня, 09:43
Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
30 вересня, 12:37

Соціум

Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін
Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін
Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent
Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent
Масове отруєння в турецькій лікарні: 60 медиків шпиталізовано
Масове отруєння в турецькій лікарні: 60 медиків шпиталізовано

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua