Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти

Деілька днів тому Трамп зазначив, що настав час для введення санкцій

«Роснефть» у Європі вже фактично втратила позиції, але «Лукойл» залишається активним

Санкції США проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл» можуть не зупинити військові дії Кремля, але створюють для Європи шанс остаточно позбутися російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Експертка з санкцій аналітичного центру Atlantic Council Кімберлі Донован зазначила, що заходи змушують європейські країни та компанії переглянути угоди щодо закупівель російської нафти до 21 листопада, коли санкції набудуть чинності. Це сталося після критики Трампом Європи за продовження імпорту російських енергоносіїв, що забезпечує близько чверті доходів військового бюджету Кремля.

Для Росії обмеження означають негайні збитки, проте вони навряд чи підірвуть її військові зусилля в Україні. За даними головного економіста Argus Девіда Файфа, «Роснефть» і «Лукойл» відповідають за близько двох третин із 4,4 млн барелів нафти, що Росія експортує щодня. Заборона продажу нафти за долари може вивести з ринку до половини цього обсягу.

Особливо сильно санкції вдарять по «Лукойлу»: компанія, ймовірно, буде змушена продати частки у зарубіжних проектах, від Єгипту до Іраку, що може призвести до втрати до 20% виручки, зазначив колишній топ-менеджер компанії. Водночас Китай та Індія, найбільші покупці російської нафти, швидше за все, продовжать імпорт через низькі ціни та відсутність альтернатив, а після короткої паузи більшість інших покупців відновить закупівлі через обхідні схеми та посередників.

Для Європи санкції США можуть мати відчутніший ефект. З початку повномасштабного вторгнення ЄС прагне скоротити залежність від російських енергоресурсів: морське ембарго на нафту, паливо та вугілля і зменшення частки російського газу з 45% до 13%.

«Роснефть» у Європі вже фактично втратила позиції, зокрема через контроль Німеччини над дочірніми структурами компанії. Натомість «Лукойл» залишається активним у ЄС, володіючи сотнями автозаправок, великими НПЗ у Румунії та Болгарії і часткою 45% на заводі в Нідерландах. Вони продовжують постачання у країни, які все ще залежать від Москви, як-от Угорщина та Словаччина.

Тепер ситуація змінюється: Міністерство фінансів США попередило, що санкції можуть торкнутися будь-кого, хто працює з «Лукойлом» або «Роснефтью». Це означає, що європейські банки не зможуть проводити платежі для цих компаній, а бізнесу доведеться терміново припинити співпрацю, інакше опиниться під ризиком санкцій. Єврокомісія вже розглядає власну заборону на фінансові операції з «Лукойлом».

Наслідки вже відчутні: фінська компанія Neste припинила постачання палива дочці «Лукойла» Teboil, у Румунії влада вимагає продати НПЗ Petrotel до кінця наступного місяця, Нідерланди очікують продажу частки компанії на заводі Zeeland, а болгарський НПЗ «Нафтохім» може зупинити роботу з 21 листопада, якщо не змінить власника.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.