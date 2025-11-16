Головна Світ Соціум
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз
Страх перед нападом РФ на ЄС і НАТО є сміховинним, вважає Орбан
фото: Reuters

Угорський прем’єр-міністр вважає, що поразка Росії у війні проти України може мати негативні наслідки

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз і НАТО не повинні боятися нападу Росії. За його словами, держава-агресорка для цього недостатньо сильна. Як інформує «Главком», таку заяву угорський прем’єр зробив у подкасті MD meets глави німецького медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера, передає Deutsche Welle.

«Я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, – просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші», – сказав Орбан.

За його словами, загальний військовий потенціал усіх 27 держав ЄС перевершує російський, а кількість населення в Євросоюзі перевищує 400 млн, тоді як у Росії – близько 140 млн.

«Уже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну», – навів приклад слабкості Росії угорський прем’єр.

При цьому Орбан вважає, що поразка Росії у війні проти України може мати негативні наслідки, оскільки держава-агресорка є ядерною державою.

«Якщо ядерна держава програє війну, яка ведеться без застосування ядерної зброї, я абсолютно впевнений (…), що в такому разі виникає ризик застосування ядерної зброї», – заявив він.

Прем’єр-міністр Угорщини вкотре заявив, що тільки його країна в Євросоюзі виступає за встановлення миру в Україні, а всі інші, включно із Німеччиною, підтримують війну.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос. 

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною. 

Теги: росія Угорщина Віктор Орбан війна Європейський Союз

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
