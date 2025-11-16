Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз

Страх перед нападом РФ на ЄС і НАТО є сміховинним, вважає Орбан

Угорський прем’єр-міністр вважає, що поразка Росії у війні проти України може мати негативні наслідки

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз і НАТО не повинні боятися нападу Росії. За його словами, держава-агресорка для цього недостатньо сильна. Як інформує «Главком», таку заяву угорський прем’єр зробив у подкасті MD meets глави німецького медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера, передає Deutsche Welle.

«Я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, – просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші», – сказав Орбан.

За його словами, загальний військовий потенціал усіх 27 держав ЄС перевершує російський, а кількість населення в Євросоюзі перевищує 400 млн, тоді як у Росії – близько 140 млн.

«Уже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну», – навів приклад слабкості Росії угорський прем’єр.

При цьому Орбан вважає, що поразка Росії у війні проти України може мати негативні наслідки, оскільки держава-агресорка є ядерною державою.

«Якщо ядерна держава програє війну, яка ведеться без застосування ядерної зброї, я абсолютно впевнений (…), що в такому разі виникає ризик застосування ядерної зброї», – заявив він.

Прем’єр-міністр Угорщини вкотре заявив, що тільки його країна в Євросоюзі виступає за встановлення миру в Україні, а всі інші, включно із Німеччиною, підтримують війну.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос.

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною.