У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
Влада офіційно не коментувала атаку
У ніч на 5 листопада, у російському місті Орел було чути серію вибухів. За повідомленням місцевих жителів, під ударом опинилась ТЕЦ, пише «Главком».
Моніторингові канали повідомляли, що у місті оголошували ракетну небезпеку. Очевидці зазначили, що вони почули щонайменше три потужні вибухи, що лунали з різних частин міста.
Також було зафіксовано яскраві спалахи в небі. Від потужних звуків, як повідомляється, «затремтіли стіни в будинках». Губернатор Орловської області Андрій Кличков, поки не коментує ситуацію.
Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії.
Місцеві телеграм-канали писали, що в Орлі пролунало від трьох до семи потужних вибухів. Очевидці розповіли, що у небі блимали яскраві спалахи, а від гучного звуку спрацювали сигналізації біля машин і тряслося скло в рамах.
