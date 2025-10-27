Головна Спорт Новини
Міжнародний союз ковзанярів проведе розслідування через плюшеву ракету на гранпрі Китаю

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ISU проведе розслідування через плюшеву ракету, яку тримали Китайські фігуристи на гранпрі

Китайські фігуристи тримали в руках м'яку іграшку у вигляді міжконтинентальної балістичної ракети «Дунфен-61»

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) проведе розслідування через плюшеву ракету на гранпрі Китаю, яку тримали в руках китайські фігуристи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

25 жовтня у Чунцині завершився турнір з танців на льоду. Китайські фігуристи Жень Цзюньфей та Сін Цзянін, очікуючи оцінки за свій прокат, тримали в руках м'яку іграшку у вигляді міжконтинентальної балістичної ракети «Дунфен-61».

Кадри потрапили у трансляцію змагань.

«Міжнародному союзу ковзанярів (ISU) відомо, що серед м'яких іграшок, кинутих глядачами на лід, ймовірно, могла бути неналежна. Цю м'яку іграшку згодом тримали фігуристи, які щойно виступали. ISU шкодує про інцидент та проведе подальше розслідування», – повідомили в ISU.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

