Не Покровськ. Аналітики DeepState назвали найбільш проблемні ділянки фронту

Зайнята росіянами у жовтні територія складає близько 0,04% від усієї площі України

У жовтні Росія окупувала 267 кв км української території, що майже не відрізняється від показників вересня. Найпроблемніша ділянка фронту – на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Як інформує «Главком», такі підрахунки наводить український моніторинговий проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, зайнята росіянами у жовтні територія складає близько 0,04% від усієї площі України. Загалом же тепер ворог контролює 19,09% української території.

«У відносному показнику кількість окупованої території виросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%», – зазначили в Deep State.

Найбільше просування у жовтні агресор мав в районі Новопавлівки-Гуляйполя: на цю ділянку припадає 69% територій, окупованих протягом місяця, і всього 16% штурмових дій.

На Покровському напрямку інтенсивність російських штурмів загалом залишалася на тому ж рівні, що й у вересні, а на Лиманському відтинку – навіть впала. Трохи наростили росіяни свою активність в районі Костянтинівки, а також на Харківському напрямку – ділянка від Козачої Лопані до Дворічанського.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що поблизу Покровська на Донеччині Сили оборони проводять контрнаступальну операцію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться». Учора російський диктатор запропонував тимчасове 5–6-годинне перемир’я у Покровську та Куп’янську, щоб туди змогли приїхати іноземні журналісти. Зеленський підкреслив, що РФ зібрала на Покровському напрямку близько 170 тис. особового складу – «всі їх сили».

Президент уточнив, що ЗСУ намагаються знищити російські війська, які увійшли у місто, але роблять це обережно, щоб зберегти особовий склад. Він також спростував інформацію про «котли» для українських сил.

Голова СБУ Василь Малюк назвав заяви РФ про окупацію Покровська брехнею, нагадуючи, що вперше окупанти анонсували захоплення міста 19 місяців тому, але за цей час просунулися лише на 7 км, зазнавши десятків тисяч втрат.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області.