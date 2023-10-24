США vs Китай. У кого краще система соціального рейтингу

Загальна сума заборгованості за приватними кредитами у США становить майже $20 трлн

Ви, напевно, вже чули про китайський соціальний рейтинг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А чи знаєте про американський? А він є! Він називається «кредитним рейтингом».

І навіть якщо ви мультимільйонер, вам все одно потрібно брати кредити, щоб мати кредитний рейтинг, без якого в американському суспільстві ви будете маргіналом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На що впливає наявність/відсутність кредитного рейтингу у США:

1. Звичайно на рішення про видачу вам кредиту!

І не важливо, чи мова про іпотеку, чи видачі вам кредитної картки.

Навіть якщо ви мільйонер, в Америці набагато вигідніше купувати нерухомість у кредит під 5%-6%, а гроші інвестувати у фонди під вищий відсоток.

2. На ставку за кредитом.

Хороший кредитний рейтинг знижує оцінку ваших ризиків і ви отримуєте кредит дешевше. Немає кредитного рейтингу – отримайте +2% до ставки кредиту та відчувайте себе «лохом»

Будь ласка, читайте текст після реклами

3. На одержання оренди.

Не всі мешкають у своєму житлі. Орендодавець зацікавлений у зниженні своїх ризиків та потребує кредитного рейтингу. Немає рейтингу – немає оренди. Платіть утридорога за життя в готелі.

З орендою машини трохи простіше, але так само у вас попросять не дебетову картку, а кредитну.

4. Вам потрібна страховка?

А що у вас із кредитним рейтингом? Якщо його немає, так само вартість зашкалюватиме. У тому числі страховка авто. В тому числі і медична.

А в Америці ви вже знаєте, що без медичного страхування до лікаря втридорога потрапити, а без нього ні рецепта ні ліків.

Загалом жити можна, але хіба це життя? Ви можете авто брати не в кредит, але страховку візьмете. На заправці вам можуть відмовити у прийомі дебетової картки (мій випадок) і вимагатимуть саме кредитну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось як відрізняються бали кредитного рейтингу в США:

300-579: Низький кредитний рейтинг. Кредитори можуть відмовити у кредиті або встановити вищі процентні ставки.

580-669: Середній кредитний рейтинг. Кредитори можуть схвалити кредит, але можуть встановити вищі процентні ставки.

670-739: Гарний кредитний рейтинг. Кредитори можуть схвалити кредит за стандартними умовами.

740-799: Відмінний кредитний рейтинг. Кредитори можуть схвалити кредит за найвигіднішими умовами.

800-850: Ідеальний кредитний рейтинг. Кредитори будуть конкурувати за надання кредиту.

Загалом, як би все зручно.

Але чим це відрізняється від китайського соціального рейтингу?

У Китаї він впливає широкий спектр аспектів життя громадян, включаючи:

Доступ до фінансових послуг Доступ до освіти та працевлаштування Доступ до державних послуг Доступ до громадських місць

Як бачимо, у США поки що все більш ліберально.

У кожної медалі дві сторони.

До плюсів кредитного рейтингу можна віднести стимулювання американської економіки (!) Вас просто мотивують мати рейтинг, а для цього потрібні кредити. Як наслідок, зростання числа та сум кредитів штовхає зростання американської економіки через зростання споживання.

Декілька актуальних цифр:

Будь ласка, читайте текст після реклами

За населення США 332 млн осіб – 83,5 млн осіб (25%) мають іпотечний кредит!

Американці винні $12,01 трильйона за своїми іпотечними кредитами, а іпотечний борг становить 70,4% споживчого боргу в США (!)

ВВП США доречі становить $25 трлн.

Якби в Україні активно застосовувалося іпотечне кредитування, то додатковий приплив капіталу на ринок нерухомості склав не менше $80 млрд + божевільне зростання будівництва, нових робочих місць, зарплат, але... Обсяг іпотечних кредитів в Україні лише 8 млрд грн, що становить лише 0,13% ВВП.

Кредити на навчання в США становлять $1,7 трильйона,

Споживчі кредити $3,4 трильйона

Кредити на покупку автомобілів: $1,6 трильйона

Інші види кредитів $1,0 трильйона

Загальна сума заборгованості за приватними кредитами у США становить майже $20 трлн (!)

І важливу роль у цьому відіграє, як не дивно «кредитний рейтинг»

У вас, до речі, найімовірніше, теж є кредитний рейтинг.

Кредитних історій в Україні вже понад 80 млн.

Але яка вам від того різниця, якщо ви не можете як в Америці взяти кредит на квартиру на 30 років (під 6% річних)

Читайте, робіть висновки, поширюйте!

P.S. Питання на подумати, чи погодили б ви такий жорсткий формат як у США при наявності в Україні іпотекі на таких же умовах як там?