США vs Китай. У кого краще система соціального рейтингу
Загальна сума заборгованості за приватними кредитами у США становить майже $20 трлн
Ви, напевно, вже чули про китайський соціальний рейтинг.
А чи знаєте про американський? А він є! Він називається «кредитним рейтингом».
І навіть якщо ви мультимільйонер, вам все одно потрібно брати кредити, щоб мати кредитний рейтинг, без якого в американському суспільстві ви будете маргіналом.
На що впливає наявність/відсутність кредитного рейтингу у США:
1. Звичайно на рішення про видачу вам кредиту!
І не важливо, чи мова про іпотеку, чи видачі вам кредитної картки.
Навіть якщо ви мільйонер, в Америці набагато вигідніше купувати нерухомість у кредит під 5%-6%, а гроші інвестувати у фонди під вищий відсоток.
2. На ставку за кредитом.
Хороший кредитний рейтинг знижує оцінку ваших ризиків і ви отримуєте кредит дешевше. Немає кредитного рейтингу – отримайте +2% до ставки кредиту та відчувайте себе «лохом»
3. На одержання оренди.
Не всі мешкають у своєму житлі. Орендодавець зацікавлений у зниженні своїх ризиків та потребує кредитного рейтингу. Немає рейтингу – немає оренди. Платіть утридорога за життя в готелі.
З орендою машини трохи простіше, але так само у вас попросять не дебетову картку, а кредитну.
4. Вам потрібна страховка?
А що у вас із кредитним рейтингом? Якщо його немає, так само вартість зашкалюватиме. У тому числі страховка авто. В тому числі і медична.
А в Америці ви вже знаєте, що без медичного страхування до лікаря втридорога потрапити, а без нього ні рецепта ні ліків.
Загалом жити можна, але хіба це життя? Ви можете авто брати не в кредит, але страховку візьмете. На заправці вам можуть відмовити у прийомі дебетової картки (мій випадок) і вимагатимуть саме кредитну.
Ось як відрізняються бали кредитного рейтингу в США:
- 300-579: Низький кредитний рейтинг. Кредитори можуть відмовити у кредиті або встановити вищі процентні ставки.
- 580-669: Середній кредитний рейтинг. Кредитори можуть схвалити кредит, але можуть встановити вищі процентні ставки.
- 670-739: Гарний кредитний рейтинг. Кредитори можуть схвалити кредит за стандартними умовами.
- 740-799: Відмінний кредитний рейтинг. Кредитори можуть схвалити кредит за найвигіднішими умовами.
- 800-850: Ідеальний кредитний рейтинг. Кредитори будуть конкурувати за надання кредиту.
Загалом, як би все зручно.
Але чим це відрізняється від китайського соціального рейтингу?
У Китаї він впливає широкий спектр аспектів життя громадян, включаючи:
- Доступ до фінансових послуг
- Доступ до освіти та працевлаштування
- Доступ до державних послуг
- Доступ до громадських місць
Як бачимо, у США поки що все більш ліберально.
У кожної медалі дві сторони.
До плюсів кредитного рейтингу можна віднести стимулювання американської економіки (!) Вас просто мотивують мати рейтинг, а для цього потрібні кредити. Як наслідок, зростання числа та сум кредитів штовхає зростання американської економіки через зростання споживання.
Декілька актуальних цифр:
- За населення США 332 млн осіб – 83,5 млн осіб (25%) мають іпотечний кредит!
- Американці винні $12,01 трильйона за своїми іпотечними кредитами, а іпотечний борг становить 70,4% споживчого боргу в США (!)
ВВП США доречі становить $25 трлн.
Якби в Україні активно застосовувалося іпотечне кредитування, то додатковий приплив капіталу на ринок нерухомості склав не менше $80 млрд + божевільне зростання будівництва, нових робочих місць, зарплат, але... Обсяг іпотечних кредитів в Україні лише 8 млрд грн, що становить лише 0,13% ВВП.
- Кредити на навчання в США становлять $1,7 трильйона,
- Споживчі кредити $3,4 трильйона
- Кредити на покупку автомобілів: $1,6 трильйона
- Інші види кредитів $1,0 трильйона
Загальна сума заборгованості за приватними кредитами у США становить майже $20 трлн (!)
І важливу роль у цьому відіграє, як не дивно «кредитний рейтинг»
У вас, до речі, найімовірніше, теж є кредитний рейтинг.
Кредитних історій в Україні вже понад 80 млн.
Але яка вам від того різниця, якщо ви не можете як в Америці взяти кредит на квартиру на 30 років (під 6% річних)
Читайте, робіть висновки, поширюйте!
P.S. Питання на подумати, чи погодили б ви такий жорсткий формат як у США при наявності в Україні іпотекі на таких же умовах як там?
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