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До Києва прибула спецпредставниця США із відбудови України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибула спецпредставниця США із відбудови України
фото: Бріджит Брінк

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду

Сьогодні, 16 жовтня до Києва з офіційним візитом приїхала спецпредставниця США  з питань відбудови України Пенні Пріцкер. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Дипломатка опублікувала спільне фото з Пріцкер із столичного вокзалу.

До відома, це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

Нагадаємо, 16 вересня президент Сполучених Штатів, Джо Байден, призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань економічного відновлення Україн.

У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу.  Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

У Сполучених Штатах пояснили, що роль спеціальної представниці буде включати в себе мобілізацію державних і приватних інвестицій, визначення пріоритетів для донорів, а також працю над відновленням експортних ринків та відновленням підприємств, що постраждали від жорстоких атак і руйнувань з боку Росії. Крім того, Пенні Пріцкер надаватиме підтримку українському уряду у проведенні необхідних реформ з метою розвитку економічної потужності України.

 
 

 

Теги: США Бріджит Брінк президент посол

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