Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС

За словами Лаврова, зброя, яка отримала Україна «розповзається по всьому світу через контрабандистів та торгівців»

Лавров заявив, що саме зараз на Близькому Сході «натівська зброя з чорного ринку» «допомагає» вбивати мирне населення

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що зброя, яку надсилає Захід Україні для оборони від окупантів, нібито «розповзається по всьому світу». Про це він сказав журналістам під час переговорів з секретарем Ліги арабських держав Ахмед Абу аль-Гейт.

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Першим запитанням від російських пропагандистів під час пресконференції стало нібито питання «продажу натівської зброї» на чорному ринку.

За словами Лаврова, зброя, яку отримала Україна «розповзається по всьому світу через контрабандистів та торгівців» і це нібито «відомий факт».

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Як заявив очільник російського МЗС, саме зараз на Близькому Сході «така зброя» нібито «потрапила до рук злочинців і допомагає вбивати мирне населення».

Лавров вважає, якщо США відправлятиме менше зброї до України, то «завдання», які поставив російський диктатор Володимир Путін «виконуватимуться швидше».

Крім того, секретар Ліги арабських держав Ахмед Абу аль-Гейт сказав, що арабським державам не вистачає українського зерна та що вони занепокоєні війною Росії проти України. Натомість Лавров заявив, що все добре. Також він назвав «зерновий коридор» «комерційним проєктом американських компаній».

Нагадаємо, Росія сподівається, що західні країни зменшать підтримку України через бойові дії в Ізраїлі.

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Також Головне управління розвідки України заявило, що спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході й хочуть використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації.

До того ж Росія вже знайшла винних у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. РФ традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною.