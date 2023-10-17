Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Вступна кампанія-2023: рейтинг найпопулярніших спеціальностей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступна кампанія-2023: рейтинг найпопулярніших спеціальностей
фото ілюстративне

Найпопулярнішими спеціальностями для таких вступників виявилися «Комп'ютерні науки»

Упродовж цьогорічної вступної кампанії загалом до українських закладів вищої освіти надійшло 474 179 заяв на бюджет. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Цього року в Україні збільшили обсяг державного замовлення за кількома пріоритетними напрямами. Це інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, адже такі фахівці є критично необхідними для відновлення та підтримки України під час війни.  На підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць. 

Вступники на бакалавра та магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань могли подавати заяви з 19 до 31 липня.

Найпопулярнішими спеціальностями для таких вступників виявилися «Комп'ютерні науки» – 30134 заяви, «Філологія» – 27 667 заяв та «Право» – 25 940 заяв. У десятці найпопулярніших також «Психологія», «Менеджмент», «Інженерія програмного забезпечення», «Середня освіта», «Маркетинг», «Медицина», «Кібербезпека та захист інформації».

Десятка найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця виглядає так: Середня освіта, Комп'ютерні науки, Медицина, Інженерія програмного забезпечення, Будівництво та цивільна інженерія, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Філологія, Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, Агрономія, Комп'ютерна інженерія.

Найвищий пороговий бал для вступу був на спеціальність «Стоматологія». Також високим був бал на «Політологію» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

Раніше повідомлялося, що рівень знань школярів стрімко падає. А експерти назвали один із «найслабших» предметів.

Теги: освіта міністр рейтинг Оксен Лісовий вступна кампанія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які спеціальності обирають українські абітурієнти у вишах: рейтинг заяв
Які спеціальності обирають українські абітурієнти у вишах: рейтинг заяв
5 серпня, 11:46
Основна сесія національного мультипредметного тесту стартувала минулого тижня
Абітурієнт під час мультипредметного тесту намагався обдурити систему: що за це буде
12 червня, 19:56
У 2024 році до мультитесту буде доданий ще один предмет – Міносвіти
У 2024 році до мультитесту буде доданий ще один предмет – Міносвіти
26 вересня, 17:28

Наука та освіта

Вступна кампанія-2023: рейтинг найпопулярніших спеціальностей
Вступна кампанія-2023: рейтинг найпопулярніших спеціальностей
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
Вплив війни на навчання: скільки дітей вважають, що їхні знання погіршилися
Вплив війни на навчання: скільки дітей вважають, що їхні знання погіршилися
Радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться раніше: названо дату
Радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться раніше: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
19K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
12K
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
6559
Польща після виборів. Нова політична реальність

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту