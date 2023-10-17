Вступна кампанія-2023: рейтинг найпопулярніших спеціальностей

Найпопулярнішими спеціальностями для таких вступників виявилися «Комп'ютерні науки»

Упродовж цьогорічної вступної кампанії загалом до українських закладів вищої освіти надійшло 474 179 заяв на бюджет. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Цього року в Україні збільшили обсяг державного замовлення за кількома пріоритетними напрямами. Це інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності, адже такі фахівці є критично необхідними для відновлення та підтримки України під час війни. На підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників і робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць.

Вступники на бакалавра та магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань могли подавати заяви з 19 до 31 липня.

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Найпопулярнішими спеціальностями для таких вступників виявилися «Комп'ютерні науки» – 30134 заяви, «Філологія» – 27 667 заяв та «Право» – 25 940 заяв. У десятці найпопулярніших також «Психологія», «Менеджмент», «Інженерія програмного забезпечення», «Середня освіта», «Маркетинг», «Медицина», «Кібербезпека та захист інформації».

Десятка найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця виглядає так: Середня освіта, Комп'ютерні науки, Медицина, Інженерія програмного забезпечення, Будівництво та цивільна інженерія, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Філологія, Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, Агрономія, Комп'ютерна інженерія.

Найвищий пороговий бал для вступу був на спеціальність «Стоматологія». Також високим був бал на «Політологію» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

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