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Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Це війна за десятки трильйонів доларів

glavcom.ua
В Україні зосереджено 5% світових запасів критичних матеріалів
фото з відкритих джерел

Росія, безумовно, напала на Україну і хотіла її захопити, щоб мати наші природні багатства

Думаєте війна для Росії надто дороге задоволення?

Думаєте, вони переживають за вже витрачені (арештовані, втрачені) сотні мільярдів доларів?

Ставка для них, насправді, набагато більша – десятки трильйонів доларів!

І за ними вони готові йти до кінця... звичайно, до кінця!

Росія не вміє виробляти сучасну продукцію (доведіть мені інше), але хоче бути важливою, впливовою у світі країною. І роблять це через велику територію та природні ресурси, які на ній є.

Зокрема, природні ресурси, які використовуються економікою Росії, становлять 95,7% національного багатства. Це реально ознака бананової республіки.

Вони і сьогодні великий гравець на таких ринках як нафта, газ, залізняк, уран, золото та багато інших. Усі добре пам'ятають, як Росія влаштувала у 2021 році енергетичну кризу в Європі, обмеживши постачання газу?

Вони хочуть великого впливу та контролю і тут Україна для них – просто «кільце всевладдя»!

За оцінками The Washington Post (з посиланням на аналітиків SecDev) росіяни вже сьогодні контролюють природні ресурси України у сумі 12,4 трлн доларів.

Не буду зупинятись на методиці підрахунків, але вони вважають, що основна частина контрольованих активів, це кам'яне вугілля. Яке оцінили не мало не багато в $11,9 трильйона (30 млрд тонн). І це лише вугілля, що знаходиться на оккупованих територіях (!)

Ще трохи цифр:

Перше. Україна, на думку аналітиків (і я з ними згоден) – джерело сировини, має поклади 117 із 120 найбільш широко використовуваних мінералів, у тому числі величезні ресурси викопного палива.

Друге. За оцінками експертів, у ході повномасштабної війни росія захопила:

  • 41 родовище вугілля,
  • 27 родовищ природного газу,
  • 14 родовищ пропану,
  • 9 родовищ нафти,
  • 6 родовищ залізняку,
  • 2 родовища титанових руд,
  • 2 родовища цирконієвих руд,
  • 1 родовище стронцію, 1 родовище літію, 1 родовище урану та
  • 1 родовище золота.

Загалом росія сьогодні контролює:

  • 63% вугільних родовищ України,
  • 42% родовищ металів,
  • 20% газових, 11% нафтових,
  • а також 33% рідкісноземельних родовищ.

Третє. $11,4 трлн це дані лише за вартістю українського вугілля.

Додамо інші запаси:

Газ

За даними щорічного звіту ВР Statistical Review of World Energy, запаси природного газу в Україні становлять 1,1 трлн куб. м. Україна посідає друге місце в Європі за обсягом запасів вуглеводнів після Норвегії, запаси якої становлять 1,78 трлн куб. м.

Це, звісно, багато.

Але, за даними Міжнародного енергетичного агентства, запаси газу в Україні становлять уже 5,4 трлн м3 (!!!) А це вже 10-те місце у світі, а не 25-те. При вартості газу в Європі сьогодні приблизно $300 і при повній собівартості видобутку $170. Запаси газу в Україні можна оцінити приблизно у $700 млрд (чиста маржа з урахуванням видобутку)

Уран

Підтверджені запаси урану – 270 тис. тонн, а ресурсна база – близько 560 тис. тонн. Вартість урану близько $60/кг

Можете порахувати вартість українських запасів урану при собівартості видобутку $30 (бенчмарк із Казахстану). Ринкова вартість без урахування витрат на видобуток ще близько $8 трлн.

Крім перерахованого вище, в Україні зосереджено 5% світових запасів критичних матеріалів. А тут вартість взагалі вторинна. Зокрема, запаси літію в Україні понад 500 тис. тонн. Ринкова вартість 1 тонни літію понад $80 тис. Спробуйте перемножити.

Щоб резюмувати.

Росія, безумовно, напала на Україну і хотіла її захопити, щоб мати:

  • Гарантію збереження вкраденої історії
  • Мати буфер із НАТО
  • Мати велику територію
  • Мати більше трудових ресурсів,

Але головне мати додатково природних ресурсів на десятки трильйонів доларів і маніпулювати ними для досягнення своїх цілей.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія вугілля війна Україна корисні копалини золото родовище

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Анатолій Амєлін

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