Це війна за десятки трильйонів доларів

Росія, безумовно, напала на Україну і хотіла її захопити, щоб мати наші природні багатства

Думаєте війна для Росії надто дороге задоволення?

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Думаєте, вони переживають за вже витрачені (арештовані, втрачені) сотні мільярдів доларів?

Ставка для них, насправді, набагато більша – десятки трильйонів доларів!

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І за ними вони готові йти до кінця... звичайно, до кінця!

Росія не вміє виробляти сучасну продукцію (доведіть мені інше), але хоче бути важливою, впливовою у світі країною. І роблять це через велику територію та природні ресурси, які на ній є.

Зокрема, природні ресурси, які використовуються економікою Росії, становлять 95,7% національного багатства. Це реально ознака бананової республіки.

Вони і сьогодні великий гравець на таких ринках як нафта, газ, залізняк, уран, золото та багато інших. Усі добре пам'ятають, як Росія влаштувала у 2021 році енергетичну кризу в Європі, обмеживши постачання газу?

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Вони хочуть великого впливу та контролю і тут Україна для них – просто «кільце всевладдя»!

За оцінками The Washington Post (з посиланням на аналітиків SecDev) росіяни вже сьогодні контролюють природні ресурси України у сумі 12,4 трлн доларів.

Не буду зупинятись на методиці підрахунків, але вони вважають, що основна частина контрольованих активів, це кам'яне вугілля. Яке оцінили не мало не багато в $11,9 трильйона (30 млрд тонн). І це лише вугілля, що знаходиться на оккупованих територіях (!)

Ще трохи цифр:

Перше. Україна, на думку аналітиків (і я з ними згоден) – джерело сировини, має поклади 117 із 120 найбільш широко використовуваних мінералів, у тому числі величезні ресурси викопного палива.

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Друге. За оцінками експертів, у ході повномасштабної війни росія захопила:

41 родовище вугілля,

27 родовищ природного газу,

14 родовищ пропану,

9 родовищ нафти,

6 родовищ залізняку,

2 родовища титанових руд,

2 родовища цирконієвих руд,

1 родовище стронцію, 1 родовище літію, 1 родовище урану та

1 родовище золота.

Загалом росія сьогодні контролює:

63% вугільних родовищ України,

42% родовищ металів,

20% газових, 11% нафтових,

а також 33% рідкісноземельних родовищ.

Третє. $11,4 трлн це дані лише за вартістю українського вугілля.

Додамо інші запаси:

Газ

За даними щорічного звіту ВР Statistical Review of World Energy, запаси природного газу в Україні становлять 1,1 трлн куб. м. Україна посідає друге місце в Європі за обсягом запасів вуглеводнів після Норвегії, запаси якої становлять 1,78 трлн куб. м.

Це, звісно, багато.

Але, за даними Міжнародного енергетичного агентства, запаси газу в Україні становлять уже 5,4 трлн м3 (!!!) А це вже 10-те місце у світі, а не 25-те. При вартості газу в Європі сьогодні приблизно $300 і при повній собівартості видобутку $170. Запаси газу в Україні можна оцінити приблизно у $700 млрд (чиста маржа з урахуванням видобутку)

Уран

Підтверджені запаси урану – 270 тис. тонн, а ресурсна база – близько 560 тис. тонн. Вартість урану близько $60/кг

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Можете порахувати вартість українських запасів урану при собівартості видобутку $30 (бенчмарк із Казахстану). Ринкова вартість без урахування витрат на видобуток ще близько $8 трлн.

Крім перерахованого вище, в Україні зосереджено 5% світових запасів критичних матеріалів. А тут вартість взагалі вторинна. Зокрема, запаси літію в Україні понад 500 тис. тонн. Ринкова вартість 1 тонни літію понад $80 тис. Спробуйте перемножити.

Щоб резюмувати.

Росія, безумовно, напала на Україну і хотіла її захопити, щоб мати:

Гарантію збереження вкраденої історії

Мати буфер із НАТО

Мати велику територію

Мати більше трудових ресурсів,

Але головне мати додатково природних ресурсів на десятки трильйонів доларів і маніпулювати ними для досягнення своїх цілей.