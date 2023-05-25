Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на понад €100 млн

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодних додаткових деталей не розголошується

Це 16-ий пакет військової допомоги від Фінляндії Україні

Фінляндія направила новий пакет військової допомоги нашій країні на суму €109 млн ($116,9 млн). Президент Саулі Нійністе ухвалив відповідну пропозицію уряду. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Фінляндії.

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Зазначається, що пакет військової допомоги включатиме, серед іншого, зенітне озброєння й боєприпаси.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме нашу країну разом з міжнародними партнерами.

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«З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодних додаткових деталей щодо точного змісту, способу та часу доставки не розголошуються», – додає пресслужба.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Фінляндія надала нашим воїнам 16 пакетів військової допомоги. Загальна вартість усієї допомоги наразі становить €1,1 млрд ($1,18 млрд).

Нагадаємо, що нещодавно Фінляндія розірвала газовий контракт з Росією. Відзначається, у квітні 2022 року «Газпром експорт» пред'явив вимогу про сплату поставок газу в рублях, а не в євро, проте Gasum не прийняла цю вимогу. У травні 2022 року «Газпром експорт» припинив поставки природного газу в компанію, і відтоді не відновлював їх.

Зазначається, що для розв'язання цього питання компанія Gasum передала справу в арбітраж, який виніс рішення на її користь. Згідно з рішенням суду, компанія не була зобов'язана платити ні в рублях, ні відповідно до запропонованого Росією порядку оплати. Крім того, арбітражний суд зобов'язав Gasum і «Газпром експорт» продовжити двосторонні переговори для врегулювання ситуації.

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Раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Російський ультиматум щодо оплати газу в рублях Фінляндія не прийняла.