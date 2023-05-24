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Захід готовий роками підтримувати Україну – Сунак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Захід готовий роками підтримувати Україну – Сунак
За словами прем'єра, стратегія Росія полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні
фото з відкритих джерел

Відповідну заяву Сунак зробив на оборонній конференції після саміту лідерів G7

Захід готовий роками підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія. Союзники обговорюють довгострокові багатосторонні угоди. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє Financial Time.

Відповідну заяву Сунак зробив на оборонній конференції після саміту лідерів G7.

За словами прем'єра, стратегія Росія полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні. Сунак запевнив, що цього не станеться.

Прем'єр Британії наголосив, що його країна та Захід готові роками підтримувати українців.

«Ми зараз ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною», – заявив Сунак.

Нагадаємо, Велика Британія – одна з перших країн, яка підтримала Україну у війні з Росією. Лондон надав українській армії броньовану техніку, іншу військові підтримку, а в рамках коаліції передав танки Challenger.

Крім того, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну відразу після звільнення північних територій від окупантів. Теперішній британський прем'єр Ріші Сунак не лише відвідав Київ, але й прийняв президента України Володимира Зеленського у Лондоні.

Раніше Сунак повідомив, Велика Британія та інші західні союзники не збираються припиняти підтримку України.

Також Британія заявила про готовність навчати українських пілотів і приєднатися до авіаційної коаліції.

 

Теги: Ріші Сунак Велика Британія війна

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