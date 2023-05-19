Білий дім серйозно помилився щодо оцінки вартості військової допомоги Україні – CNN

Тепер на допомогу Україні цього фінансового року у США залишилося близько $5,3 млрд

Виявлено бухгалтерську помилку адміністрації Байдена в $3 млрд

Адміністрація президента Джо Байдена припустилася бухгалтерської помилки, завищивши приблизно на $3 млрд вартість військової допомоги, яку США надали Україні на сьогоднішній день. Це підтвердили телеканалу CNN кілька співробітників Конгресу та Білого дому.

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Помилка сталася через те, що коли США передавали зброю Україні, вони враховували вартість її заміни на нову замість вартості фактично переданої зброї, пояснили в міноборони.

Це збільшило вартість кожного пакету – тому що нова зброя дорожча за стару – і призвело до помилкового припущення, що було використано більше коштів.

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Помилка, про яку в четвер повідомили законодавцям та співробітникам Конгресу, викликала невдоволення республіканців у комітетах Палати представників із закордонних справ та збройних сил.

Вони вважають, що помилка призвела до скорочення обсягу підтримки США, наданої Україні перед контрнаступом.

«Бухгалтерська помилка в $3 млрд, виявлена два місяці тому і лише сьогодні доведена до відома Конгресу, є щонайменше надзвичайно проблематичною. Ці кошти можна було б використати для додаткових поставок, у тому числі зброї, для майбутнього контрнаступу, замість того, щоб намагатися розтягувати кошти на частину фінансового року, що залишилася», – заявили голова комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол і голова Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс.

Раніше Пентагон заявляв, що на допомогу Україні цього фінансового року залишилося трохи більше $2,3 млрд. Тепер з'ясовується, що залишається близько $5,3 млрд, що набагато більше, ніж навіть найбільший американський пакет, наданий Києву.