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Білий дім серйозно помилився щодо оцінки вартості військової допомоги Україні – CNN

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білий дім серйозно помилився щодо оцінки вартості військової допомоги Україні – CNN
Тепер на допомогу Україні цього фінансового року у США залишилося близько $5,3 млрд
фото з відкритих джерел

Виявлено бухгалтерську помилку адміністрації Байдена в $3 млрд

Адміністрація президента Джо Байдена припустилася бухгалтерської помилки, завищивши приблизно на $3 млрд вартість військової допомоги, яку США надали Україні на сьогоднішній день. Це підтвердили телеканалу CNN кілька співробітників Конгресу та Білого дому.

Помилка сталася через те, що коли США передавали зброю Україні, вони враховували вартість її заміни на нову замість вартості фактично переданої зброї, пояснили в міноборони.

Це збільшило вартість кожного пакету – тому що нова зброя дорожча за стару – і призвело до помилкового припущення, що було використано більше коштів.

Помилка, про яку в четвер повідомили законодавцям та співробітникам Конгресу, викликала невдоволення республіканців у комітетах Палати представників із закордонних справ та збройних сил.

Вони вважають, що помилка призвела до скорочення обсягу підтримки США, наданої Україні перед контрнаступом.

«Бухгалтерська помилка в $3 млрд, виявлена два місяці тому і лише сьогодні доведена до відома Конгресу, є щонайменше надзвичайно проблематичною. Ці кошти можна було б використати для додаткових поставок, у тому числі зброї, для майбутнього контрнаступу, замість того, щоб намагатися розтягувати кошти на частину фінансового року, що залишилася», – заявили голова комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол і голова Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс.

Раніше Пентагон заявляв, що на допомогу Україні цього фінансового року залишилося трохи більше $2,3 млрд. Тепер з'ясовується, що залишається близько $5,3 млрд, що набагато більше, ніж навіть найбільший американський пакет, наданий Києву.

Теги: США війна Україна озброєння

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