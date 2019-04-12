Історії про отамана Зеленого рівно 100 років. Дуже символічно
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Розсилка
Історія - неймовірна річ! От послухайте!
Рівно сто років тому на просторах України діяв такий собі народний отаман на прізвисько ЗЕЛЕНИЙ, якого звали Данило Терпило. Кажуть, що він терпів-терпів, а в роки Громадянської війни його терпець урвався - він створив собі свою армію і став воювати за все хороше проти всього поганого.
Але оскільки світ дуже складний і недосконалий - воював Зелений то проти Гетьмана Скоропадського, то проти Петлюри, то проти Червоної армії, то проти військ Денікіна. Кажуть, що в бою проти останнього, десь біля Канева (!) і був смертельно поранений.
А ще кажуть, що він дуже посприяв своїми діями захопленню Києва червоноармійцями...
Існує, версія, згідно якої його добили свої ж українці.
Мабуть, сильно дістав їх своєю політичною безграмотністю.
Чому про це я згадав саме зараз?
Та ж клятий історичний символізм, який нічому нас не вчить.
І тому - все знову й знову...
Зелений - у центрі. Когось нагадує...
Джерело: блог Анатолія Матвійчука