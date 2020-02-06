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    Думки вголос

    Проблема з українською мовою є катастрофічною для кіно, телебачення і театру

    • Андрій Бондар

      Поет, перекладач і публіцист

    • Розсилка
    Проблема з українською мовою є катастрофічною для кіно, телебачення і театру

    Якщо ти не хочеш цією мовою замовити каву чи поговорити з власною дитиною, то як ти можеш освідчитися нею в коханні, щоб від цього освідчення не разило фальшем?

    Мелодрами українською мовою їм не вдаються, бо акторам у мелодрамах треба вдавати, що вони україномовні не лише на екранах. А вони, ці актори, в 95% використовують українську тільки у своїх діялогах під прицілом камер.

    Більше ніде вони цією мовою не користуються. Навіть у розмовах зі своїми батьками, русифікованими ще у брєжнєвські 1970-ті. Натомість у комедіях можна розслабитися.

    Бо там ти граєш не себе, а завжди когось іншого. Тому пропоную не шукати зради там, де її немає. Точніше, є, тільки ця зрада не у словах якоїсь відповідальної за контент каналу 1+1 особи, а в тому, що ціла верства культурних діячів з акторського цеху з прибором клала на мову своїх предків поза межами знімальних майданчиків.

    Це дуже важко виправити. Бо якщо ти не хочеш цією мовою замовити каву чи поговорити з власною дитиною, то як ти можеш освідчитися нею в коханні, щоби за кілька кілометрів від цього освідчення не разило фальшем? Це якби письменник тільки писав українською, а більше ніде би її не використовував. Повірили би ви такому письменникові? Боюся, ні.

    То чи дивина, що ви не вірите такому акторові? Тому проблема ширша за проблеми 1+1. І вона насправді катастрофічна загалом для кіно, телебачення і театру.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    телебачення кіно українська мова
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