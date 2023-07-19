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Андрій Бондар Поет, перекладач і публіцист

Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано

glavcom.ua
Російський диктатор загнав себе у глухий кут
фото з відкритих джерел

Президента Росії готові розірвати свої та чужі

Геніальний стратег путін тепер у розтяжці, яку, слідом за одним із персонажів п'єси Подерв'янського «Остановісь, мгновєньє – ти прєкрасно!», можна назвати «Швецією». Як сказали би на росТВ, «прєзідент сєґодня буквально разорван мєжду внутрєннєросійской і внєшнєполітічєской повєсткой».

Бо якщо він підпише зернову угоду, то після всього, що сталося (усі заяви і дії Ердогана + зламаний невідомо ким Керченський міст), для внутрішнього обивателя це буде не просто зрадою. Це буде справжнім ударом по путіну, який, беручи до уваги незадоволення ним саме з боку «яструбів», дістане ще один цвях у свою майбутню труну с тєлом покойного.

А якщо не підпише і стане перешкоджати караванам, то може нарватися на військовий конфлікт із Туреччиною, яка цілком собі може дозволити протестувати росфлот у відповідь на провокації заклятого партнера. Ті ж «яструби» вже брязкають по останкінських телестудіях зброєю і віртуально с моря і с воздуха атакують турецькі кораблі в Чорному морі. І багато хто тоді поставить ще одне доленосне питання: «Почєму наши кораблі і боєвиє катамарани тонут, а наши ядєрниє бомби нє лєтят?»

А якщо не підпише і не стане перешкоджати, буде третій варіант, який, зрештою, в очах тих самих «яструбів» нічим посутньо не відрізняється від першого. Хоча тоді в телестудіях можна буде сказати і про смєлость, і про проявлєнную лідєром мудрость і сдєржанность. Але тоді наліцо буде той факт, що первісний план заморити голодом дітей Африки, не втілиться. А як торгувати власним (читай: стиреним в Україні) зерном, теж не зрозуміло.

Все таке смачне, що я навіть не знаю, що лучче, то їсть хуже.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін зерно росіяни

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Андрій Бондар

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