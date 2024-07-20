Головна Думки вголос Андрій Бондар
search button user button menu button
Андрій Бондар Поет, перекладач і публіцист

Стріляли в українство. В усіх нас

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кожен український патріот може опинитись на прицілі московитів
ілюстративне фото: Depositphotos

«Для ворогів важлива не форма, а суть. А суть у тому, що вони мріють, щоби нас не було»

Ірину Фаріон у нас любили і приймали далеко не всі. Проте нині важливі не любов або прийняття – прижиттєві чи посмертні. Важливі відплата й опір. Усіх. Хто як зуміє.

Ми жили з цією людиною в одному українському світі – хтось поділяв її методи, а хтось ні. Це нормально. Бо це демократія. Однак тепер важлива суть, а не розбіжності в методах. Бо стріляли не в радикалізм. Стріляли в українство. В усіх нас.

Ні Лесь Курбас, ні Микола Зеров, ні Валерʼян Підмогильний, ні Володимир Івасюк, ні Ігор Білозір радикалами не були. Але їх – як і мільйони українців у ХХ столітті – росія вбила лише за те, що вони були собою. Їх убили за українство. І нині всіх нас убивають за українство. Вся наша країна засуджена до страти. І ті, хто в Маріуполі чи Бахмуті і двох слів по-нашому не могли звʼязати, звісно, теж.

Бо для ворогів важлива не форма, а суть. А суть у тому, що вони мріють, щоби нас не було. Всіх – і україномовних, і російськомовних. Усіх, хто вважає себе українцями. Вони мріють, щоб ми стали ними. Тому триває геноцид українців росією і росіянами. І вчора стався один із його актів. Слід про це памʼятати. Вічна памʼять.

Читайте також: 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія геноцид Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весною 2023 року ватажок «вагнерівців» публічно обматюкав керівництво Міноборони та Генштабу РФ за те, що ті не давали снаряди його бійцям
Річниця бунту Пригожина: як склалася доля ключових постатей, пов'язаних із заколотом
23 червня, 17:17
Можливим продовженням невдалих «мирних» переговорів стане значно масштабніша війна за участю більшої кількості учасників
Переговори з Росією. Війна все одно продовжиться
17 липня, 19:31
Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу РФ влада забере 16,8 трлн рублів
Кремль готує масштабний «сюрприз» російському бізнесу
20 червня, 17:54
ЗСУ можуть використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, які атакують з-за кордону
Politico: Україна може завдавати ударів по прикордонню РФ
21 червня, 02:50
Міністр закордонних справ Буй Тхань Шон зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніелом Крітенбрінком
В'єтнам назвав США стратегічним партнером одразу після від'їзду Путіна
23 червня, 12:34
Громадянин Латвії висловлював підтримку країні-агресору Росії, а також погрожував українським захисникам
Латвія збирається покарати громадянина, який поїхав воювати проти України
27 червня, 18:40
У Запорізькій області окупанти продовжують видобуток корисних копалин, вивозячи залізну руду через Керченський міст
Окупанти експлуатують Керченський міст для крадіжки українських корисних копалин
4 липня, 14:02
Спалювання книжок з історії України
Росія на законодавчому рівні забороняє книги з історії України
8 липня, 08:27
Наслідки пожежі, яка сталася після удару безпілотника
Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури
16 липня, 11:13

Андрій Бондар

Стріляли в українство. В усіх нас
Стріляли в українство. В усіх нас
Геноцидне мислення. Що не так з прихильниками терористів
Геноцидне мислення. Що не так з прихильниками терористів
Скандал з Польщею. Є один цікавий момент
Скандал з Польщею. Є один цікавий момент
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
Чи варто йти на Мінськ і встановлювати там проєвропейський уряд
Чи варто йти на Мінськ і встановлювати там проєвропейський уряд
«Оскар» для Навального. Чи є тут зрада?
«Оскар» для Навального. Чи є тут зрада?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
16K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
7515
Медики розповіли про стан Фаріон після нападу
7343
Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон
6603
Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій

Новини

Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Сьогодні, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua