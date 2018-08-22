«Список Сенцова» - це перепис населення Росії...

Олег Сенцов

«Список Сенцова» – это На параде ракеты, Залов Кремля паркеты, Добрых попов брегеты

Мовою оригіналу

ВЕТЕР НАД ЛАБЫТНАНГИ

До или после смерти

Будет «Список Сенцова»,

Над Лабытнанги вертит

Ветер тучи свинцово,

Ветер мешает в кучу

Строчки имён и званий

Худших из вас и лучших:

Служащих госкомпаний,

Боссов и нищебродов,

Шлюх и интеллигентов

Гениев и уродов,

Сварщиков и доцентов,

Тех, кто забил хорватам,

Тех, что за них болели,

Тех, кто ел виновато,

Жир размещая в теле,

Тех, кто ходил на свадьбы

В качестве генерала,

Тех, кто хотел пожрать бы,

Только вот денег мало.

Ветер смешает ранги

Круто, как водку с виски,

Ветер над Лабытнанги

Всех добавляет в списки.

«Список Сенцова» – это

Перепись населения,

Перепись отупления,

Перепись озверения,

Отморозь потепления,

Сумрак без просветления,

Самоопределение,

Гнусных амёб деление,

Страшное нагноение,

Жизни уничтожение.

«Список Сенцова» – это

На параде ракеты,

Залов Кремля паркеты,

Добрых попов брегеты,

Смерти апологеты,

Утренние газеты,

«Мы впереди планеты»,

В зале ООНа вето,

Мёртвые дети где-то,

Дачные туалеты,

Сталинские портреты.

Все мы, включая близких,

В этих сенцовских списках.

Знает всех поимённо

Лучше болгарской Ванги

В будущее влюблённый

Ветер над Лабытнанги,

Он к вам в жару вернётся,

Чтоб обморозить лица,

Ну а пока он бьётся

Грудью в окно больницы.

Ветер с надеждой бьётся,

Форточка еле держит:

Может быть, улыбнётся?

Может быть, есть надежда?

Может быть, поумнеют?

Может, совесть имеют?

Или, вообще, допустим,

Всех – возьмут и отпустят?

Ты, как и ветер, знаешь ответ:

Нет! Нет! Нет! Нет!

Да ты же видел их лица?

Там на убийце убийца!

Над Лабытнанги

Закат марганцов,

100 дней голодает

Олег Сенцов.

Не будет многие лета

За это стране прощения,

А «Список Сенцова» – это

Перепись населения...

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