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    Думки вголос

    «Список Сенцова» - це перепис населення Росії...

    • Андрій Орлов (Орлуша)

      Поет

    • Розсилка
    Олег Сенцов - «Список Сенцова» - це перепис населення Росії...
    Олег Сенцов

    «Список Сенцова» – это На параде ракеты, Залов Кремля паркеты, Добрых попов брегеты

    Мовою оригіналу

    ВЕТЕР НАД ЛАБЫТНАНГИ

    До или после смерти
    Будет «Список Сенцова»,
    Над Лабытнанги вертит
    Ветер тучи свинцово,
    Ветер мешает в кучу
    Строчки имён и званий
    Худших из вас и лучших:
    Служащих госкомпаний,
    Боссов и нищебродов,
    Шлюх и интеллигентов
    Гениев и уродов,
    Сварщиков и доцентов,
    Тех, кто забил хорватам,
    Тех, что за них болели,
    Тех, кто ел виновато,
    Жир размещая в теле,
    Тех, кто ходил на свадьбы
    В качестве генерала,
    Тех, кто хотел пожрать бы,
    Только вот денег мало.
    Ветер смешает ранги
    Круто, как водку с виски,
    Ветер над Лабытнанги
    Всех добавляет в списки.

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    «Список Сенцова» – это 
    Перепись населения,
    Перепись отупления,
    Перепись озверения,
    Отморозь потепления,
    Сумрак без просветления,
    Самоопределение,
    Гнусных амёб деление,
    Страшное нагноение,
    Жизни уничтожение.

    «Список Сенцова» – это 
    На параде ракеты,
    Залов Кремля паркеты,
    Добрых попов брегеты,
    Смерти апологеты,
    Утренние газеты,
    «Мы впереди планеты»,
    В зале ООНа вето,
    Мёртвые дети где-то,
    Дачные туалеты,
    Сталинские портреты.
    Все мы, включая близких,
    В этих сенцовских списках.

    Знает всех поимённо
    Лучше болгарской Ванги
    В будущее влюблённый
    Ветер над Лабытнанги,
    Он к вам в жару вернётся,
    Чтоб обморозить лица,
    Ну а пока он бьётся
    Грудью в окно больницы.
    Ветер с надеждой бьётся,
    Форточка еле держит:
    Может быть, улыбнётся?
    Может быть, есть надежда?
    Может быть, поумнеют?
    Может, совесть имеют?
    Или, вообще, допустим,
    Всех – возьмут и отпустят?

    Ты, как и ветер, знаешь ответ:
    Нет! Нет! Нет! Нет!
    Да ты же видел их лица?
    Там на убийце убийца!

    Над Лабытнанги 
    Закат марганцов,
    100 дней голодает
    Олег Сенцов.

    Не будет многие лета
    За это стране прощения,
    А «Список Сенцова» – это
    Перепись населения...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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