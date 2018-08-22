Російські тюремники відхрестилися від інформації про примусове годування Сенцова



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Олег Сенцов

В разі погіршення стану здоров’я Сенцова його негайно направлять до медичного закладу, запевняють тюремники

Федеральна служба виконання покарань Росії спростувала інформацію про те, що в разі необхідності буде ухвалене рішення про примусове годування українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує в російській в’язниці.

Про це повідомляє прес-служба Управління ФСВП у Ямало-Ненецькому окрузі.

«Розповсюджена одним з членів ОНК Москви інформація щодо можливого примусового годування засудженого Сенцова О. Г. не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба відомства зазначила, що Сенцова регулярно оглядають лікарі, а також він отримує поживні суміші.

«В разі погіршення стану здоров’я Олега Сенцова його негайно направлять до медичного закладу державної системи охорони здоров’я», - наголошується у повідомленні.

Раніше секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельніков заявив, що російські тюремники примусово годуватимуть Сенцова, якщо його життя буде під загрозою.

Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний».