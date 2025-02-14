Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
search button user button menu button
Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Чи треба слухатися американців? Згадаймо, 1991 рік

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мітинг на площі біля Верховної Ради в день ухвалення Акта проголошення Незалежності України. Київ, 24 серпня 1991 року
фото: Укрінформ

Українці вирішили поховати совок у 1991 році – і поховали...

Я не знаю, чим завершаться, у якому форматі будуть відбуватися і чи взагалі відбудуться ці перемовини.

Але я знаю одне. 

Українці вирішили поховати совок у 1991 році – і поховали. Хоч США і решта Заходу були проти.

Українці вирішили знести Януковича у 2014 році – і знесли. Хоч західні партнери були проти і хотіли щоб Янукович ще рік був президентом.

Українці вирішили битися у 2022 і бʼються досі – хоч західні партнери давали нам три дні. І через три роки ми бʼємося на Донбасі та Курщині, а могли б у карпатських криївках.

На жаль, у 1994 році українці вирішили погодитися на здачу ядерної зброї – і це було і лишається найбільшою помилкою і злочином в новітній історії. А не погодились би – проявили би ту саму волю, як у 1991, 2014, 2022 – диктували би ми зараз свою волю як могутня ядерна держава. А весь світ дуже уважно би і чемно слухав, коли би ми брали слово.

Тому тримаємось лінії 1991, 2014 та 2022 та уникаємо сорому 1994 – і хай на все буде воля Божа.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці держава незалежність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче
Туристичне Яремче: що подивитися, де зупинитися та скільки це коштує
Вчора, 18:18
Естонія, Латвія та Литва відключилися від російського електричного кільця
Зеленський розповів про важливу для Європи подію, яка трапилася сьогодні
9 лютого, 20:46
Це вже сьомі Ігри Нескорених, і п’яті – для України
Ігри нескорених. Збірна України почала змагання зі впевненої перемоги
9 лютого, 11:00
Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що Україна – це «вигадана держава», яку розділять сусіди
Російська загроза для Румунії: урок з історії, який Бухарест не хоче пам’ятати
1 лютого, 10:56
Запровадження накопичувальної системи дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу
Мінсоцполітики спростувало інформацію про податок на пенсію: що буде насправді
28 сiчня, 04:52
28 січня віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов прибуде до Чехії, де обговорить створення центрів для повернення українських біженців
У трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців
25 сiчня, 15:10
Володимир Пилипчук – один із фундаторів української незалежності
Помер один із хрещених батьків гривні Володимир Пилипчук
23 сiчня, 11:21
Родини з доходом, що не перевищує два прожиткові мінімуми, можуть розраховувати на більшу суму субсидії
Деякі українці з 29 січня отримуватимуть нову субсидію
19 сiчня, 08:08
19 січня – Всесвітній день домашнього сиру
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 сiчня, 00:11

Андрій Іллєнко

Чи треба слухатися американців? Згадаймо, 1991 рік
Чи треба слухатися американців? Згадаймо, 1991 рік
Марш УПА. Історія про 14 жовтня
Марш УПА. Історія про 14 жовтня
Надто багато ще в нас толерантності до ворога
Надто багато ще в нас толерантності до ворога
Чи дійсно сучасні західні політики більш нерішучі, ніж їх попередники?
Чи дійсно сучасні західні політики більш нерішучі, ніж їх попередники?
У цьому суть братів Капранових
У цьому суть братів Капранових
Як українська культура стала паливом для російської літератури
Як українська культура стала паливом для російської літератури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
120K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
23K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
17K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
17K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)

Новини

Ядерна зброя, наїзд на натовп людей та вбивство дитини: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
США хочуть мати свою частку в українській економіці – Бессент
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua