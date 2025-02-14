Чи треба слухатися американців? Згадаймо, 1991 рік

Мітинг на площі біля Верховної Ради в день ухвалення Акта проголошення Незалежності України. Київ, 24 серпня 1991 року

Українці вирішили поховати совок у 1991 році – і поховали...

Я не знаю, чим завершаться, у якому форматі будуть відбуватися і чи взагалі відбудуться ці перемовини.

Але я знаю одне.

Українці вирішили поховати совок у 1991 році – і поховали. Хоч США і решта Заходу були проти.

Українці вирішили знести Януковича у 2014 році – і знесли. Хоч західні партнери були проти і хотіли щоб Янукович ще рік був президентом.

Українці вирішили битися у 2022 і бʼються досі – хоч західні партнери давали нам три дні. І через три роки ми бʼємося на Донбасі та Курщині, а могли б у карпатських криївках.

На жаль, у 1994 році українці вирішили погодитися на здачу ядерної зброї – і це було і лишається найбільшою помилкою і злочином в новітній історії. А не погодились би – проявили би ту саму волю, як у 1991, 2014, 2022 – диктували би ми зараз свою волю як могутня ядерна держава. А весь світ дуже уважно би і чемно слухав, коли би ми брали слово.

Тому тримаємось лінії 1991, 2014 та 2022 та уникаємо сорому 1994 – і хай на все буде воля Божа.