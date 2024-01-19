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19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 січня – Всесвітній день домашнього сиру
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено виконувати важку роботу

19 січня, Міжнародний день фетишу, Всесвітній день домашнього сиру. Віряни вшановують пам'ять преподобного Макарія Великого.

Всесвітній день домашнього сиру

19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день домашнього сиру (World Quark Day) або Всесвітній день кварку відзначається 19 січня, присвячений вшануванню домашньому сиру кисломолочному — універсального та поживного молочного продукту. Цей день заохочує людей відкривати для себе домашній сир і включати його у свій раціон, відзначаючи його користь для здоров’я та кулінарну універсальність.

Кварк (Quark) – це вид свіжого молочного продукту, який є чимось середнім між вершковим сиром та йогуртом. Він походить з Європи і виготовляється шляхом нагрівання кислого молока до згортання, а потім проціджування. Кварк відомий своєю м’якою, кремовою текстурою і є основним продуктом на багатьох європейських кухнях.

Міжнародний день фетишу

19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

З 2009 року третя п’ятниця січня відзначається інтернаціональною спільнотою як Міжнародний день фетишу (International Fetish Day). Започаткували його у Великобританії для підтримки та проти дискримінації фетиш- та БДСМ-культур. Вперше відсвяткували 21 січня 2008 року. 

Фетишизм – не є розладом, але він може стати небезпечним, коли становить небезпеку для здоров’я або знижує здатність людини нормально функціонувати e звичайному житті. Місія свята полягає у тому, щоб донести інформацію про відповідні спільноти до інших людей та запобігти соціальному непорозумінню.

Під час святкування члени спільноти вдягають фіолетовий одяг. Таким чином вони позначають свою приналежність до фетишистів.

Яке сьогодні релігійне свято

19 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Макарія Великого. Батьки Макарія до глибокої старості не мали дітей, а тому щодня молили Бога подарувати їм малюка. В дорослому віці Макарій одружився, але швидко овдовів. Весь свій час проводив із літніми батьками, допомагав їм. І одного разу зрозумів, що бажає прийняти чернечий шлях. Після смерті батьків роздав все своє майно і знайшов наставника, який допоміг йому побудувати келію.

Душа Макарія прагнула самотнього життя. А тому він пішов до пустелі і став учнем Антонія Великого. Згодом отримав сан ієромонаха. Тоді йому було вже 40 років. За всі діяння Господь наділив його даром зцілення. А ще він вмів воскрешати мертвих. Язичники під час гонінь християн знайшли преподобного, відвезли його з братією на острів. Однак Макарій вигнав бісів і доньки царя і всі жителі острова стали християнами. Помер він 391 року.

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Що не можна робити цього дня

  • Не дозволяється стригти волосся.
  • Заборонено виконувати важку роботу, тому що доведеться весь рік гарувати.
  • Не можна носити чорний одяг – до біди.

Народні прикмети і традиції

  • На небі багато зірок – можна поки не чекати на потепління, адже зима буде тривалою;
  • Заметіль – весна прийде пізно;
  • Завірюха – до хуртовин на Масницю;
  • Відлига означає, що незабаром прийде справжнє тепло;
  • Погода безхмарна – до теплої весни.

Пам’ятні події 19 січня

1795 рік – Батавська революція в Голландській республіці завершується проголошенням Батавської республіки;
1825 рік – Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів;
1903 рік – оголошують проведення першої велогонки «Тур де Франс» – найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;
1906 рік – побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень»;
1907 рік – в журналі «Вар'єте» з'являються перші рецензії на кінофільми;
1915 рік – француз Георг Клод отримує патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;
1925 рік – спільне засідання ВУАН постановляє організувати Медичний відділ ВУАН;
1938 рік – американська фірма General Motors перша у світі починає серійне виробництво дизельних двигуні;
1946 рік – створюють Союз українців у Великій Британії;
1946 рік – створюють Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу;
1955 рік – президент США Дуайт Ейзенхауер дозволяє уперше показати по телебаченню зняту пресконференцію;
1963 рік — відбувається перший виступ групи The Beatles на телебаченні;
1966 рік – Індіра Ганді стає третім прем'єр-міністром Індії;
1978 рік – у Німеччині випускає останній автомобіль «Фольксваген Жук»;
1981 рік – Алжирські угоди вирішують кризу з американськими заручниками, захопленими 1979 року при штурмі посольства США в Тегерані;
2012 рік – ФБР закриває сайт Megaupload;
2014 рік – у Києві на вулиці Грушевського розпочинається збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;
2017 рік – в Україні офіційно з'являється Суспільне мовлення: зареєстрована Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Григорій, Марко, Феодосія, Єфросинія.

Теги: свята автомобіль президент батьки майно весна трибунал революція племінник

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