Зеленський розповів про важливу для Європи подію, яка трапилася сьогодні

Президент: Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав

У неділю, 9 лютого, трапилася важлива для Європи подія – держави Балтії, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – усі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом, в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка. Що менше буде залежностей європейців від Росії, то скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів – Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову й знову доводить: співпраця між нами всіма – це незалежність кожного з нас. Я вдячний Євросоюзу за підтримку нашого регіону, нашої спільної безпеки», – сказав Зеленський.

За словами президента, так само разом треба тиснути й на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти України та всієї Європи.

«Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики», – пояснив глава держави.

Раніше повідомлялося, що Естонія, Литва і Латвія відключили свою енергосистему від контрольованої Росією частотної зони.

Відключення країн Балтії також вплине на Калінінградську область – російський ексклав, який після цього втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії.

Однак Москва заздалегідь готувалася до цього сценарію. Калінінград протягом останніх років нарощував власні генерувальні потужності, а Кремль заявляє, що жодних проблем з електропостачанням у регіоні не буде.