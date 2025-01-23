Помер один із хрещених батьків гривні Володимир Пилипчук

Пилипчук двічі був кандидатом Народного руху України на посаду прем’єр-міністра України

На 76-му році пішов з життя визначний український економіст, науковець, громадський і політичний діяч, один із фундаторів української незалежності Володимир Пилипчук. Повідомлення про це розміщено в середу, 22 січня, на його сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 22 січня 2025 року, пішов з життя не просто український політик, науковець, державний та громадський діяч, а Людина з великої букви Пилипчук Володимир Мефодійович», – йдеться у дописі.

Володимир Пилипчук помер у міській лікарні Рівного після ускладнень, викликаних перенесеним інсультом.

«Ми всі знали його як віддану своїй справі, справедливу та чесну людину, як вірного друга, як людину, до якої можна звернутися за порадою та за допомогою. Для сім’ї він був прекрасним чоловіком, люблячим батьком та дідусем, який завжди дбав та піклувався про життя та здоров’я своїх дітей, внуків та інших рідних», – ідеться в повідомленні родини.

Прощання та поховання відбудуться в п’ятницю, 24 січня, в місті Рівне по вул. Енергетиків, 33 (кладовище «Нове»).

Володимир Пилипчук народився 18 червня 1948 року в селі Глинськ Здолбунівського району Рівненської області.

У 1990-1998 роках він був народним депутатом України I-ІІ скликань. У першому демократичному скликанні – і член Президії Верховної Ради України, голова постійної Комісії з питань економічної реформи і управління народним господарством.

У 1991- 1993 роках – професор Київського інституту народного господарства.

Очолювана ним комісія Верховної Ради організувала розробку дизайну гривні, розрахунку кількості грошових знаків в обігу, визначення структури номіналів, пошук потужностей для виготовлення національної валюти за кордоном. Пилипчук – ініціатор створення в Україні виробничих потужностей із виготовлення гривні.

Володимир Пилипчук вийшов із КПРС ще за рік до путчу 1991 року. Із 1990 року він – і співавтор та організатор розробки численних законопроєктів, спрямованих на суверенізацію економіки України і її одночасну трансформацію на ринкові підвалини розвитку.

Найважливіші з них:

Декларація про державний суверенітет України;

Концепція та Програма переходу України до ринкової економіки;

Постанови Верховної Ради України з питань запровадження національної валюти

Закон України «Про економічну самостійність України»;

Закон України «Про власність»;

Закон України «Про підприємництво»;

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу»;

Закон України «Про банки та банківську діяльність»;

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

Закон України «Про захист іноземних інвестицій».

Комісією під керівництвом Пилипчука розроблено все антимонопольне законодавство, закони про розвиток конкуренції, антидемпінгове та митне законодавство тощо. Крім того, через комісію проходив підготовку до другого читання весь пакет приватизаційних законів, який був розроблений і поданий Кабінетом Міністрів України.

У 1993 році став членом Академії економічних наук України.

Очолював і був членом більше десятка парламентських делегацій від України на міжнародних зустрічах з політичних та економічних питань. Брав участь у розробці засновницьких документів Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПА ЧЕС). Був членом ПА ОБСЄ.

У 2000–2008 роках – і науковий консультант Інституту економіко-математичного моделювання.

Щодо політичної партійної діяльності, то у 1989 році Володимир Пилипчук був одним з організаторів Народного руху України, надалі став членом економічної колегії та Великої ради НРУ, головою осередку Руху в Українському інституті інженерів водного господарства, головою Рівненської обласної організації НРУ. Під час кризи й розколів у партії залишався членом первинного чорноволівського Руху. Після розпаду Руху, в знак протесту проти дезінтеграції Руху, ні в одну з політичних партій (в тому числі партій- «осколків» Руху) не вступив.

Пилипчук двічі був кандидатом НРУ на посаду прем’єр-міністра України.