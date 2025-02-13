Туристичне Яремче: що подивитися, де зупинитися та скільки це коштує

Яремче славиться численними музеями та гірськими маршрутами для піших походів

Яремче – одне з найпопулярніших туристичних міст на Івано-Франківщині, яке приваблює відпочивальників природою та можливістю насолодитися активним відпочинком у горах. Завдяки мальовничим пейзажам, це місце ідеально підходить для тих, хто хоче вирватися від буденності.

«Главком» розповідає, скільки коштує відпочинок у Яремче, які є варіанти для житла та харчування, а також куди можна піти та що побачити під час подорожі.

Вартість проживання у Яремче

На платформі інтернет-бронювання доступний великий вибір апартаментів і готелів у Яремче. Станом на 13 лютого для бронювання на ніч із 22 на 23 лютого можна обрати з 66 варіантів помешкань.

Ціни різняться – від 750 грн за бюджетні варіанти до 10 955 грн за преміумапартаменти за двох осіб.

Вартість проживання у Яремче колаж: glavcom.ua

Вартість проживання у Яремче колаж: glavcom.ua

Вартість харчування у Яремче

У Яремче можна знайти велику кількість ресторанів та кафе, які пропонують різноманітні варіанти харчування – від традиційних українських страв до міжнародних. Для тих, хто шукає швидкий перекус, є і популярний фастфуд McDonald's, що додає зручності для туристів.

Наприклад, у ресторанах Яремче популярна страва борщ коштує від 180 до 220 грн, а грибна юшка – від 180 до 215 грн.

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Визначні місця Яремче

Після смачної їжі варто звернути увагу на визначні місця Яремче, де можна провести час на свіжому повітрі. Місто славиться численними парками, музеями та чудовими гірськими маршрутами для піших походів. Це ідеальне місце для любителів активного відпочинку, де кожен може знайти собі заняття.

Водоспад «Пробій»

Водоспад «Пробій» розташований на річці Прут в центрі Яремче фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Водоспад «Пробій» – один з найпопулярніших природних пам'яток Яремче. Його висота складає лише 3-5 м, але він вражає своєю красою.

Водоспад «Пробій» вражає своєю красою фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Водоспад розташований на річці Прут в центрі міста, а над ним побудований міст заввишки 20 метрів. Поруч з цією природною пам'яткою знаходиться сувенірний ринок, де можна придбати унікальні подарунки.

Маршрут «На гору Маковиця»

Довжина маршрут «На гору Маковиця» складає 8 км фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Маршрут «На гору Маковиця» – це захоплююча подорож, що дозволяє дослідити навколишні краєвиди Яремче та піднятися на вершину гори Маковиця. Довжина маршруту складає 8 км, висота над рівнем моря варіюється від 550 до 984 м, а на його подолання потрібно близько 4 годин.

Маршрут «На гору Маковиця» фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Маршрут чітко маркований: горизонтальні смуги білого кольору з жовтою смугою посередині, щоб не заблукати. Подорож дозволяє насолодитися природною красою Карпат та дізнатися більше про культуру і природу регіону.

Маршрут на гору Маковиця маркований (смуги з білого та жовтого кольору на деревах), щоб не заблукати фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Вартість входу: для дорослих 80 грн, для дітей 40 грн.

Скелі Довбуша

Скелі Довбуша розташовані на висоті 668 м над рівнем моря фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Скелі Довбуша – це вражаючий скельно-печерний комплекс, що розташований на висоті 668 м над рівнем моря. Це величезні кам'яні блоки з глибокими ущелинами, темними ямами, таємничими ходами і стежками, що створюють загадковий пейзаж.

У XVII–XVIII століттях опришки використовували печери як укриття фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Скелі отримали свою назву на честь опришка Олекси Довбуша. За легендою, саме тут у XVII–XVIII століттях перебували опришки, використовуючи печери як укриття.

Такі пам`ятки можна побачити, йдучи стежкою Довбуша фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Вартість входу: для дорослих 80 грн, для дітей 40 грн.

Вольєрне господарство Карпатського національного природного парку

Вольєрне господарство працює щодня з 9:00 до 18:00 фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Вольєрне господарство Карпатського національного природного парку – це невеликий зоопарк на вулиці Грушевського, який працює щодня з 9:00 до 18:00. Тут є олені, косулі, дикі кабани та інші тварини. Їх можна погодувати: корм для тварин коштує 50 грн та продається при вході у вольєрне господарство.

У вольєрному господарстві у Яремче є багато тварин фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Вартість входу: для дорослих 80 грн, для дітей 40 грн.

Водоспад «Дівочі сльози»

Водоспад «Дівочі сльози» у Яремче фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Водоспад «Дівочі сльози» – це справжня природна перлина Карпат, що захоплює своєю затишною атмосферою та живописними краєвидами. Хоч він і невисокий, його повноводність та чарівність роблять це місце ідеальним для релаксації та відпочинку на природі.

Маршрут до водоспаду «Дівочі сльози» триває три години фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Прогулянка до водоспаду триває близько трьох годин, під час яких можна насолоджуватися тишею та гірським прохолодним повітрям. Неподалік від нього розташований ще один водоспад – «Чоловічі сльози».

Водоспад «Дівочі сльози» – це справжня природна перлина Карпат фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Вартість входу: для дорослих 80 грн, для дітей 40 грн.

Парк легенд «Ґедзьо»

Парк легенд «Ґедзьо» у Яремче фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Парк легенд «Ґедзьо» – це фантастичне поселення, приурочене світу хобітів. Тут можна зануритися в атмосферу легенд, що переплітається з магічними світами ельфів, гномів та інших чарівних істот.

Парк легенд «Ґедзьо» цікава локація у Яремче фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Цей парк буде цікавий як дітям, так і дорослим. Серед його унікальних локацій – тематичні будиночки хобітів, оригінальні фотозони, сувенірні крамнички, страви з мангала та паб. Парк розташований поруч з водоспадом «Пробій».

Вартість входу у парк легенд «Ґедзьо» фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Вартість входу:

у будні: для дорослих 280 грн, для дітей та пенсіонерів 230 грн.

у вихідні: для дорослих 300 грн, для дітей та пенсіонерів 250 грн.

Сувенірні ринки

У місті Яремче працюють два сувенірних ринки, де можна придбати оригінальні подарунки та атрибути гуцульської культури для себе та своїх близьких:

Сувенірний ринок на вулиці Свободи, 278/1. Також на території ринку розташовано різноманітні заклади харчування. Сувенірний ринок на вулиці Петраша, 2б. З цього ринку відкривається захоплюючий вид на водоспад «Пробій» річки Прут, який можна споглядати з великого підвісного мосту.

У Яремче також можна покататися на квадроциклах або джипах по гірських маршрутах, що подарує яскраві емоції та незабутні краєвиди. Для тих, хто бажає розслабитися після активного відпочинку, є можливість поніжитися в гарячих чанах, насолоджуючись цілющими властивостями карпатської води.

До слова, у Вижницькому районі Чернівецької області з’явилася нова екологічна стежка під назвою «До Вартових Недеї». Маршрут з’єднує село Мигово та селище Берегомет, має протяжність 4 кілометри та підходить для мандрівників з будь-яким рівнем підготовки.

Як повідомлялося, Вінниця приваблює не тільки своєю історією та культурою, але й доступністю для туристів. Вихідні у цьому місті можна провести комфортно і без великих витрат. «Главком» розповідав, скільки коштує ніч у місцевих готелях та які цікаві місця можуть відвідати туристи у Вінниці.