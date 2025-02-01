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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Російська загроза для Румунії: урок з історії, який Бухарест не хоче пам’ятати

glavcom.ua
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Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що Україна – це «вигадана держава», яку розділять сусіди
колаж: glavcom.ua

Румунія на порозі помилок минулого?

Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску (62 роки) (має підтримку 38% виборців, найближчий суперник має 25%) в інтерв'ю CristoiuTv заявив, що Україна – це «вигадана держава», яку розділять сусіди.

«Світ змінюється. Межі будуть змінюватися. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього Закарпаття. Ще лишиться трохи в угорців. Львів, який залишиться з поляками, та Малоросія».

«На сто відсотків так і буде (Україну буде поділено іншими). Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка».

***

З цього приводу можу хіба навести цитату румунського письменника Михаїла Себастіана/ Іосифа Гехтера (автор роману «Безіменна зірка», за якою 1978 зняли фільм з Вєртінською і Костолевським; загинув «внаслідок наїзду трамвая» за рік після початку радянської окупації Румунії) з його «Щоденника 1935-1944»:

«Атмосфера Бухареста просякнута дикістю, страхом та недовірою. Російські солдати ґвалтують жінок (як учора розповідала мені Діна Коча). Солдати зупиняють автівки, витягують водіїв та пасажирів, сідають за кермо та їдуть. Деякі магазини були пограбовані. У другій половині дня у Захарії три радянські солдати зламали магазин і вкрали годинники-іграшки, які подобаються їм найбільше».

Так що Джорджеску варто доводити думку до кінця: якщо вони спокусяться розсмикати рештки України після окупації основних територій РФ, то за дуже короткий час російські війська (і у них велика частина загнаних туди українців, як і у Другу світову) знов прийдуть до них.

І з румунами та їхнім «суверенітетом» розбиратимуться вже у звичному для Москви форматі.

Все ж надмірна поступливість Молдови (не наша дивовижна неамбітність) добряче викривила у багатьох румунських діячів уявлення про геополітичні і історичні реалії.

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Джерело
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Теги: Румунія війна Закарпаття Буковина Україна держава

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Олексій Голобуцький

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