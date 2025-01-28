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Мінсоцполітики спростувало інформацію про податок на пенсію: що буде насправді

Ірина Бура
glavcom.ua
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Мінсоцполітики спростувало інформацію про податок на пенсію: що буде насправді
Запровадження накопичувальної системи дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу
фото з відкритих джерел

 За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок

 

Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Однак можна буде за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Зазначається, що Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Відповідні законопроєкти подано на розгляд органів влади, а також інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.

Мета реформи – створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію.

Відомство зазначило, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

«Важливо: це не призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО», – пояснило міністерство.

Там уточнили, що за власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.

«Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії», – додало Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

До слова, деякі українці не можуть вийти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж.

Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена. Однак після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія.

До слова, деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страхового стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.

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Теги: реформа податки Міністерство соціальної політики українці Україна пенсія українка

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