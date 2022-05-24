  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Іллєнко
рус
    Думки вголос

    Хто в Європі боїться перемоги України

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чому Макрон та Шольц не поспішають з реальною допомогою Україні? - Хто в Європі боїться перемоги України
    Чому Макрон та Шольц не поспішають з реальною допомогою Україні?
    фото з відкритих джерел

    Євросоюз очікують неминучі зміни після завершення війни

    Шольц знову мурижить передачу важкого озброєння. Макрон недавно закликав Україну до поступок. Попри запізніле, але ніби щире прозріння «стара Європа» знову крутить ту саму шарманку – компроміси, «Україна мусить зрозуміти», «Росію не перемогти» і т.д.

    Як на мене, значна частина політичних еліт цих країн насправді побоюється і не хоче повної перемоги України. Поразки вони нам не бажають, але і наша повна перемога їм не дуже потрібна.

    Бо це неймовірно посилить позиції як самої України, так і її реальних союзників у цій війні – східноєвропейських держав (Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина, Румунія) та атлантичної вісі Вашингтон – Лондон. Саме ці держави будуть моральними лідерами післявоєнної Європи та значною мірою визначатимуть її долю.

    А от якщо війна зайде у патову ситуацію, тоді якраз Німеччина і Франція знову будуть водити дипломатичні хороводи з Москвою і помаленьку повертатися до «бізнес ес южуал», як вони це робили попередні вісім років.

    На щастя, нарешті у нас правильні союзники (вперше в історії), і аж ніяк не Берлін та Париж грають провідну роль у наших військових поставках та міжнародній підтримці.

    Так що все буде саме так – буде нова Європа, де ключову роль буде грати вісь між Балто-Чорноморськими та Атлантичними державами.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Польща Німеччина Словаччина війна Європа бізнес Чехія Франція Париж Румунія Україна Берлін ЕС Вашингтон озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Гаррі Каспаров
    Гаррі Каспаров

    13-й чемпіон світу з шахів, політик

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хто в Європі боїться перемоги України