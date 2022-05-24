Хто в Європі боїться перемоги України

Чому Макрон та Шольц не поспішають з реальною допомогою Україні?

Євросоюз очікують неминучі зміни після завершення війни

Шольц знову мурижить передачу важкого озброєння. Макрон недавно закликав Україну до поступок. Попри запізніле, але ніби щире прозріння «стара Європа» знову крутить ту саму шарманку – компроміси, «Україна мусить зрозуміти», «Росію не перемогти» і т.д.

Як на мене, значна частина політичних еліт цих країн насправді побоюється і не хоче повної перемоги України. Поразки вони нам не бажають, але і наша повна перемога їм не дуже потрібна.

Бо це неймовірно посилить позиції як самої України, так і її реальних союзників у цій війні – східноєвропейських держав (Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина, Румунія) та атлантичної вісі Вашингтон – Лондон. Саме ці держави будуть моральними лідерами післявоєнної Європи та значною мірою визначатимуть її долю.

А от якщо війна зайде у патову ситуацію, тоді якраз Німеччина і Франція знову будуть водити дипломатичні хороводи з Москвою і помаленьку повертатися до «бізнес ес южуал», як вони це робили попередні вісім років.

На щастя, нарешті у нас правильні союзники (вперше в історії), і аж ніяк не Берлін та Париж грають провідну роль у наших військових поставках та міжнародній підтримці.

Так що все буде саме так – буде нова Європа, де ключову роль буде грати вісь між Балто-Чорноморськими та Атлантичними державами.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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