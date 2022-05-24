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    Думки вголос

    Геополітичний час змін

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аби пережити ці непрості часи, маємо єднатися між собою та цивілізованим світом - Геополітичний час змін
    Аби пережити ці непрості часи, маємо єднатися між собою та цивілізованим світом
    фото: glavcom

    Світ проходить через глобальну трансформацію політичних процесів

    Мовою оригіналу

    Есть такое понятие, как «осевое время». Когда в разных частях мира одномоментно происходят процессы-трансформации. Условно говоря, общемировые тенденции.

    Сфера безопасности и оборонной политики – это лишь верхняя часть айсберга предстоящих трансформаций (если мы говорим о сегодня), спровоцированных вероломством России.

    Причины и предпосылки войны (как внутри РФ, когда болезнь прогрессировала; так и вовне, когда международные институты не вполне отвечали вызовам 21 века) копились, наслаивались – взорвались войной, в итоге. Уже понятно, что простого и быстрого решения нет и не будет. Хотя бы потому, что одновременно внутри разных субъектов процесса (сильных и слабых) происходят разные по скорости, степени контролируемости и масштабности изменения. Может, позже напишу длинно, а сейчас сжато в привязке к текущему моменту.

    Украина

    С точки зрения фронта, важно понимать, каковы могут/должны быть масштабы контрнаступления, и ограничиваются ли они только территорией Украины.

    С точки зрения тыла, оживающая политическая активность, все же, в качестве базовой составляющей должна исходить из общего блага, а не корпоративных политических интересов. Вижу, как даже возвращается довоенный лексикон.

    И это не только рано, но такого вообще не должно быть. Вот, думаю, как можно сделать качественный переход внутри в продолжение военных побед. Опыт победы должен сделать Украину цветущей и лидирующей, центром консолидации западной части евразийского «хартленда» и источником европейских ценностей для этой части постимперской / постсоветской территории.

    Запад

    О масштабах контрнаступления говорят и на Западе. Есть линия, условно говоря, Макрона, построенная, видимо, все ещё на страхе Путина. Есть линия США-Великобритании и Восточной Европы, проактивная. При этом обе эти линии, как мне кажется, объединяет общий подход: делать все, чтобы Путин не проиграл тотально. Плюс – ещё есть страны (как Китай или Турция), которые просто заинтересованы в слабой, но не уничтоженной России. Потому что так можно заходить в сферы влияния/территории РФ (Китаю, например) или зарабатывать на этой слабости (Турции, например).

    Россия

    После риска агрессивной РФ или в параллели ему будет идти риск непрогнозированной России. Большой территории с вариативными сценариями. Пока держится режим Путина, тлеть все там будет долго.

    Извращённый вариант «Острова Россия», о котором когда-то писал и рассказывал (была с ним знакома) Цимбурский. Вот увидела в сети дискуссию про «паспорт хороших русских», много критики. Хотя эта инициатива (не обязательно с таким названием) неизбежна. Российское общество будет делиться по линии войны, потому что это и вопрос перспективы самой РФ.

    Но критерий – это отношение к войне в Украине. Поддерживаешь войну – сиди молись на бункер ВВХ. Подписал петицию против войны – значит, в любом случае уезжать придётся, и это может ощутимо ударить по экономике РФ (если уедет, например, вся сфера IT).

    И это необратимый поступок, без обратной дороги при действующем режиме – потому что в России будут ждать со швабрами на зоне. Но следующий шаг для тех, кто уедет – это не просто пересидеть разложение России, но и формировать запрос на то, какой должна быть трансформация РФ.

    Возврат Украине территориальных границ от 1991 года – это априори понятно. Но этого недостаточно. Трансформация должна касаться самого государства, больного имперской шизой и бесконечной тягой к поиску врагов и войне.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Китай путін Україна окупація #stoprussia
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