Шокуючі кадри розстрілів з Казахстану і висновки для України

Росія жорстко, армією і кулями окреслює «свої території»

Ми були за крок від цього в 2014. Якби Янукович не втік і пересидів десь на Сході, ми цілком могли б мати вторгнення російської армії і те саме на вулицях Києва.

За вісім років, ця загроза нікуди не зникла. І треба це усвідомлювати.

Росія жорстко, армією і кулями окреслює «свої території». Азербайджан і Вірменія з російським контролем над Карабахом. Білорусь із з'їхавшим з котушок бацькою. Розстріляний і зачищений Казахстан з путінською маріонеткою на чолі.

При повній мовчанці Заходу…

У вас є питання, хто наступний в цій черзі? Очевидно, що Україна, яка так їм потрібна для відновлення своєї «неоімперії».

В цій новій імперії Путіна не може бути якоїсь змінності лідерів – тут вони вічні. Тут немає демократичних виборів, а є «електронні» зі 100% гарантованими результатами. Тут немає свободи слова і ЗМІ, або навіть їх плюралізму, а є лише державні холдинги. Тут зачищають опозицію і плюють на права людини.

І це лише «квіточки». Російська імперія здатна на «більше». І ми це добре пам’ятаємо з історії 20 століття, з Голодомором, колективізацією, Червоним терором…

Все це я до того, що через вісім років, як і в 2013 ми знову перед загрозою опинитися в цій путінській «неоімперії». І так само як тоді долю України вирішують без нас, ставлячи нас перед вибором: приймати автономію Донбасу і «вшивати» всіх проросійських бойовиків в політичне тіло України, або – ось вам «картинка з майбутнього», з вулиць Казахстану. І все буде швидко.

Обидва ці сценарії про одне й теж – про повернення України в російську зону впливу при мовчазній згоді Заходу.

І знову віра в одне – в Бога і в самих себе. Не владу, але в народ. І в свою армію, яка стала найкращою інвестицією країни в шанс на інше, краще і мирне майбутнє…

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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