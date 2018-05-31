«Вбивство Бабченка»: у спецслужби було всього три варіанти дій

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Грицак, Юрій Луценко і Аркадій Бабченко на брифінгу, 30 травня 2018 року

Вкрай недолуго виглядають спроби окремих владних чиновників використати цю ситуацію для наїзду на своїх опонентів

Спробую коротко і без емоцій.

Мені як українцю хочеться вірити, що наші спецслужби здатні проводити ефективні спецоперації. Тим більше, якщо дійсно була загроза вбивства. Якщо все так, то у спецслужби було всього три варіант дій:

а) не робити нічого і допустити чергове резонансне політичне вбивство;

б) діяти на випередження, затримувати усіх можливих причетних - але майже гарантовано отримати мінімальну доказову базу; в) імітувати вбивство, документувати замовника і отримувати залізобетонні факти. Тому щоб зняти всі питання всередині і ззовні країни - треба гучно показати незаперечні докази того, що вбивство дійсно планувалося і за ним стояли московські спецслужби. Те що нам наразі показали - краще ніж, нічого. Але цього явно недостатньо. Читайте також У Росії стверджують, що бою Усика у Москві не хоче особисто Віталій Кличко Сьогодні, 14:16 Вкрай недолуго виглядають спроби окремих владних чиновників використати цю ситуацію для маніпулятивного наїзду на своїх політичних опонентів. Це дрібно і просто не серйозно. Складається враження, що для них вся ця історія була потрібна для того, щоб потролити своїх політичних супротивників. Головне - як би не працювали спецслужби в кожній конкретній ситуації, поки в рамках усієї держави не будуть ухвалені життєво необхідні для національної безпеки рішення - російські спецслужби і надалі будуть почуватися в Україні як у себе на задньому дворі. Тому тільки розрив усіх стосунків з РФ, тільки візовий режим, тільки жорстка боротьба з ворожою агентурою на всіх рівнях. Але не з цими людьми на чолі держави, очевидно.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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