«Вбивство Бабченка»: у спецслужби було всього три варіанти дій
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Розсилка
Вкрай недолуго виглядають спроби окремих владних чиновників використати цю ситуацію для наїзду на своїх опонентів
Спробую коротко і без емоцій.
Мені як українцю хочеться вірити, що наші спецслужби здатні проводити ефективні спецоперації. Тим більше, якщо дійсно була загроза вбивства. Якщо все так, то у спецслужби було всього три варіант дій:
а) не робити нічого і допустити чергове резонансне політичне вбивство;
б) діяти на випередження, затримувати усіх можливих причетних - але майже гарантовано отримати мінімальну доказову базу;
в) імітувати вбивство, документувати замовника і отримувати залізобетонні факти.
Тому щоб зняти всі питання всередині і ззовні країни - треба гучно показати незаперечні докази того, що вбивство дійсно планувалося і за ним стояли московські спецслужби. Те що нам наразі показали - краще ніж, нічого. Але цього явно недостатньо.
Вкрай недолуго виглядають спроби окремих владних чиновників використати цю ситуацію для маніпулятивного наїзду на своїх політичних опонентів. Це дрібно і просто не серйозно. Складається враження, що для них вся ця історія була потрібна для того, щоб потролити своїх політичних супротивників.
Головне - як би не працювали спецслужби в кожній конкретній ситуації, поки в рамках усієї держави не будуть ухвалені життєво необхідні для національної безпеки рішення - російські спецслужби і надалі будуть почуватися в Україні як у себе на задньому дворі.
Тому тільки розрив усіх стосунків з РФ, тільки візовий режим, тільки жорстка боротьба з ворожою агентурою на всіх рівнях. Але не з цими людьми на чолі держави, очевидно.
Джерело: блог Андрія Іллєнка