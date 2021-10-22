Аваков захворів на коронавірус

Арсен Аваков перебуває на самоізоляції після підтвердження Covid-19

Ексміністр «почувається нормально»

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуває на самоізоляції після підтвердження діагнозу Covid-19. Про це «Інтерфакс-Україна» заявив представник пресслужби Авакова Ярослав Тракало.

«Він захворів, підтверджено Covid-19, перебуває на самоізоляції», – заявив Тракало.

Речник Авакова додав, що колишній глава МВС «почувається нормально».

До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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