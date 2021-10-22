Аваков захворів на коронавірус
Ексміністр «почувається нормально»
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуває на самоізоляції після підтвердження діагнозу Covid-19. Про це «Інтерфакс-Україна» заявив представник пресслужби Авакова Ярослав Тракало.
«Він захворів, підтверджено Covid-19, перебуває на самоізоляції», – заявив Тракало.
Речник Авакова додав, що колишній глава МВС «почувається нормально».
До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.
Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».
Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.
Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.
Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.
- Україна залишається у «зеленому» списку ЄС ще на тиждень
- Україна знову гримить у світовій пресі. Тепер через торгівлю фейковими сертифікатами про вакцинацію
- «Закуплюся за вас у магазині». Вакциновані українці придумали новий бізнес
- Поліція порушила 800 справ за підробку covid-сертифікатів: що загрожує шахраям