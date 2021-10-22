Стало відомо, кому і коли доведеться пройти ревакцинацію від Covid-19

Українці будуть повторно проходити повний курс вакцинації

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики України затвердила рекомендації щодо ревакцинації від Covid-19 або введення бустерної дози з інтервалом шість місяців після другої. Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів голова цієї групи експертів Федір Лапій.

За його словами, на першому етапі такі щеплення рекомендується зробити медиками, а також співробітникам будинків престарілих та інших закладів інтернатного типу.

«Що стосується ревакцинації через шість місяців після повного курсу, то ми поки не приймали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім. Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу», – зазначив він.

Напередодні стало відомо, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.

До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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