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Антон Швець Блогер

НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає?

glavcom.ua
Вочевидь МВФ вважає нашу економіку достатньо стабільною та керованою
фото з відкритих джерел

Уважно дивіться, хто що зараз пише про курс. Спецслужби РФ вже давно качають тему про стабільність гривні

Якщо я вірно зрозумів, то буде створений валютний коридор (параметри цього коридору поки що невідомі, може і не будуть відомі, встановити їх вийде практичним шляхом).

У випадку якщо гривня буде укріплятися, НБУ буде купувати валюту з ринку, збільшуючи пропозицію гривні. У випадку, якщо долар буде зростати – НБУ буде продавати долари на ринку, збільшуючи пропозицію валюти. Тому гривня буде в якомусь диапазоні існувати, бо в НБУ 40 лярдів доларів золото-валютних резервів, цього для корекції курсу явно вистачить. Тим більше що у випадку зростання гривні НБУ зможе нарощувати ЗВР.

Це позитивний шлях, бо піти на таке рішення НБУ міг тільки в результаті домовленості з МВФ. Більш того валютна лібералізація була вказана серед вимог МВФ. Бо без валютної лібералізації економіка країни загалом страждає.

Вочевидь МВФ вважає нашу економіку достатньо стабільною та керованою, і бажає бачити зростання, яке без валютної лібералізації неможливе.

Ще одна ознака довіри до нас від міжнародних донорів та міжнародних фінансових інституцій.

***

Уважно дивіться, хто що зараз пише про курс.

Спецслужби рф вже давно качають тему про стабільність гривні. Завтра почнуть качати вдесятеро сильніше. Ну не про рубль же їм писати. Нещодавно аналіз російських іпсох про українську економіку зробили ВоксЧек та Грунт. Там загалом про все і є про курс. 

А поки можу вам сказати, які російські іпсохи про курс були нещодавно, конкретно з першого серпня по кінець вересня.

Найкраще по курсу гривні працює мережа гру гш, якою керує 85 головний центр спеціальної служби гу гш рф. В цієї мережі по темі десь два три поста на день. Якщо інші мережі працюють саме по інфляції (в розрізі цін на дизель та бензин, наприклад), то гру конкретно працює по курсу та довірі до фінансової системи України. Армійський метод, але є там і наративи не прямо в лоб. Є там різні приклади – від опису проблем з платежами до «прогнозів» падіння гривні просто внікуди. Звісно вся ця сітка з радістю розганяла не дуже обдумані заяви міністра фінансів України про курс закладений у бюджеті. Причому достатньо креативно їх обігрували. Загалом за вказаний строк 63 повідомлення.

Дещо інакше працює інша група каналів. Вони більше зосереджуються на проблемах зростання цін та на інфляції. Про курс там другорядне, але також не забувають. Принаймні так було до сьогодні. 

Наскрізним є також наратив, що міжнародні партнери не дадуть нам грошей. І саме тому гривня під загрозою. Сьогодні партнери як раз сказали, що дадуть. Місія МВФ в Україні і обговорює черговий транш. З аналогічною заявою виступив Борель, тут вже про допомогу грошами на ЗСУ по європейській лінії.

Вже зараз ті ж самі мережі пишуть про курс. Питання. Нахіба? От нахіба ви то робите? Я розумію навіщо це пише гру. В них завдання нас послабити, змусити витрачати резерви, дискредитувати.

Навіщо це роблять українці?

Треба накрутити населення, що вони купували долари? Так вони ж купують не для зберігання. На курсовій різниці та з урахуванням спредів зараз – ті хто не розуміються в економіці втратять. Ті хто розуміються в економіці – все знають і без вас.

Хайп на цій темі не призведе ні до чого окрім втрати ЗВР та втрати коштів для незабезпечених верств на курсових різницях.

Саме тому я попереджаю, що наступні два дні буду аналізувати блогосферу і потім порівняю тезиси російської пропаганди та тезиси українських ЛСД. Та і політиків, в тому числі провладних.

Потім не нийте.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: МВФ курс валют економіка гривня Нацбанк

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