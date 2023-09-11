За рік у Німеччині стане на 100 тис. безробітних більше

Цього року на Німеччину чекає серйозна економічна криза. Експерти очікують на падіння ВВП, надзвичайно високу інфляцію і майже три мільйони безробітних. Їхній осінній прогноз став ще песимістичнішим, ніж був у червні. Про це пише видання Haber7 із посиланням на Інститут економічних досліджень

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Інститут економічних досліджень (Ifo), один із провідних економічних аналітичних центрів Німеччини, оновив прогнози зростання німецької економіки на 2023-2024 роки.

Ifo зберіг прогноз скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини цього року на 0,4%, при цьому знизив очікування зростання у 2024 році – з 1,5 до 1,4%.

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Очікується, що інфляція в країні, яка становила 6,9% у минулому році та 6,1% у серпні поточного року, цього року становитиме в середньому 6%, а у 2024 році знизиться до 2,6%. Також прогнозується, що через надзвичайно високу інфляцію приватне споживання зменшиться на 0,5% цього року, тоді як 2024 року збільшиться на 1,8%.

Вважається, що кількість безробітних у країні цього року зросте більш ніж на 100 тисяч, порівняно з минулим роком, з 2,41 мільйона до 2,59 мільйона, а наступного року знову знизиться до 2,58 мільйона. Безробіття у 2023 та 2024 роках прогнозується на рівні 5,6%, при цьому кількість зайнятих цього року збільшиться з 45,59 мільйона до 45,92 мільйона, а у 2024 році – до 46,04 мільйона.

Ifo очікує, що дефіцит бюджету державного сектору Німеччини, який торік становив 96,9 мільярда євро, цього року зменшиться до 91,5 мільярда євро, а наступного року – до 79,6 мільярда євро.

У доповіді наголошується, що профіцит рахунку поточних операцій країни, який минулого року становив 145 мільярдів євро, цього року збільшиться до 263,8 мільярда євро, тоді як 2024 року сягне 301,5 мільярда євро. Цікаво, що осінні прогнози Ifo щодо інфляції та безробіття як на цей рік, так і наступний виявилися дещо песимістичнішими порівняно з червневими.

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Керівник відділу досліджень бізнес-циклів та економічного прогнозування Тімо Вольмершаузер у своєму коментарі на цю тему зазначив: «Всупереч очікуванням, які озвучувалися досі, відновлення економіки у другій половині року, схоже, не відбудеться. Уповільнення триває, і ця тенденція спостерігається практично у всіх секторах».

Очікуючи, що зростання наявних доходів домогосподарств залишиться сильним, аналітик продовжив: «Поступове зниження рівня інфляції також призведе до підвищення купівельної спроможності».

З іншого боку, економіка Німеччини скоротилася на 0,4% в останньому кварталі минулого року та на 0,1% у першому кварталі поточного року, при цьому не змогла зрости у другому кварталі цього року.

У той час як численні кризи, такі як епідемія Covid-19, збої в ланцюжку поставок і російсько-українська війна в останні роки, виявили слабкі сторони німецької економіки, багато країн, особливо Китай, все більше виробляють більше товарів, імпортованих з Німеччини, і підвищують процентні ставки через високу інфляцію. Це ще більше ускладнює зростання німецької економіки.

Уповільнення світового зростання, падіння експорту, високі ціни на енергоносії, спад промислового виробництва, а також спроби споживачів впоратися з інфляцією, що росте, також негативно впливають на економіку Німеччини. Кільський інститут світової економіки (IfW) очікує, що цього року німецька економіка скоротиться на 0,5%.

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Нагадаємо, Німеччина лише позбулася залежності від російського трубопровідного газу, як країна-агресор повернулась «через чорний вхід», пише німецьке видання Berliner Zeitung.

Власне виробництво хімікатів для Німеччини стало надто дорогим за останній рік, тож це вагома причина для Росії експортувати ще більше продукції до Німеччини та ЄС. Адже продовольство і добрива не підпадають під санкції ЄС.

За даними Асоціації сільськогосподарської промисловості ФРН, імпорт азотних добрив, необхідних Німеччині, у сезоні 2022-2023 років зріс на 334%. Тенденція ця спільна для всього ЄС: до країн Євросоюзу Росія поставила вп'ятеро більше добрив минулого сезону, ніж позаминулого.