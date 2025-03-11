Українцям починають відкриватися очі на рівень європейської та американської корупції

Коли прокинеться Європа та чого очікувати Україні?

Чи захистять нас Макрон та Мерц? Скоріше за все допоможуть у захисті, але це не буде так просто, як здається з їх заяв.

На тлі заяв європейських лідерів(у відповідь на заяви американських лідерів), багато українців зараз сподіваються, що Європа зараз прокинеться, і займеться власною безпекою та обороною від РФ. Європі доведеться це зробити, але основна проблема у тому, що Європа і не спала.

Проблема взаємодії Європи з РФ не тільки у тому, що вони сподівалися на взаєморозуміння з РФ і на допомогу США. А у тому, що Росія для європейської корупції є несучою конструкцією. А рівень корупції в Європі недалеко від нашої відійшов, насправді. Лише нещодавно в українському дискурсі стали відкриватися очі на рівень європейської та навіть (рятуй Боже) американської корупції.

Декому стає зрозуміло, що Манафорт сів не тому, що займався корупцією в Україні, а тому що у принципі був корумпованим тіпом, а опинитися в Україні йому не пощастило, і за українську історію його розмотали. Бо у нас розмотують.

Декому стає зрозуміло, як італійська (а тепер скоріш європейська) Ндрангета стала картелем порівняним з найбільшими мексиканськими. Звісно методологічно порівнювати так не варто, бо картелі зазвичай централізовані, а Ндрангета децентралізована, але приклад зрозумілий. І тепер Ндрангета заробляє більше за «МакДональдз», і тільки в Італії миє обсяги у відсотках від ВВП тієї самої Італії. Звісно з Ндрангетою борються, але якось же вона до цього доросла? Як картелі зросли у Мексиці зрозуміло, там корупція, а як Ндрангета зростала у ЄС?

У Франції за корупцію так чи інакше отримали вирок Жак Ширак(без покарання, бо діду вже старий був) та Ніколя Саркозі (реальний строк був замінений на домашній арешт). Франсуа Оланд від звинувачень відскочив, сів його міністр фінансів(три роки, які пізніше були змінені на домашній арешт). Мітерран також продзвенів по справі Ширака і у скандалі з «аферою Рено», але звинувачень не отримав. До влади Міттеран прийшов у 1981 році, якщо що, а всі інші були президентами після нього.

Французький концерн Тотал був потужним гравцем на російському газовому ринку ще давно, саме вони брали участь у побудові російського СПГ (Ямал та Арктік-2). Тому Крістоф де Маржері (на честь якого росіяни назвали свій найбільший газовоз) був особистим другом Путіна і був би ним і зараз, якщо б його джет не підрізав бухий снігоприбиральник в аеропорті Внуково. Маржері помер, але справа його живе. Мало хто знає, що якщо французам потрібно порухати газові питання з РФ, за них це робить Орбан. Саме тому, Макрон має на Орбана такий вплив.

Звісно ви можете думати, що минулі президенти Франції були корумповані, а Макрон не такий. Ну так я вам скажу що Талес, Дасо і Тотал (часткою в якому напряму тепер Франція не володіє) мають вплив у Франції, мабуть, більший за вплив Сіменсу у Німеччині.

Ну і тепер про Німеччину. Справа у чому. Газ з РФ це не тільки величезні бабки. І конкретно Газпром і Росія загалом це величезна інфраструктура, яка вміє ці бабки мити, інвестувати і розподіляти серед тих, хто бажає чутка пірнути у корупцію. А може і не чутка, Росія може задовольнити будь-яке побажання. Цю інфраструктуру бабосових потоків будували чверть сторіччя, і не на пустому місці, а на основі мереж КДБ, ГРУ та Штазі. Тому ця інфраструктура багато чого може.

І саме тому книга «Північний Потік: Як Німеччина платить за війну Путіна» є дуже важливою для розуміння проблем з Європою, які нас чекають. Бо вона не тільки про суми(бо справжніх сум ми не побачимо ніколи), а і про відповідну інфраструктуру використання цих бабок. Дуже дякую Бабелю за короткий огляд цієї книги, але я буду публікувати тут більш докладно історії з цієї книги.

Я впевнений, що «Північний Потік» використають ще раз для того аби корумпувати Європу, але здається цього разу в темі будуть і американці. Ну принаймні трампісти точно збираються чутка макнути носа у російський газ. І це буде дуже складна битва для нас.

У цій книжці серед багатьох інших описана історія такого собі пана Бурлакова. Народився він у Німеччині, його батько був грушніком, який служив у Західній Групі Військ СРСР. Бурлаков був першим заступником «Фінансової лізингової компанії», у якій уряд РФ мав 58%. Цю компанію використали для купівлі суднобудівних заводів Wadan Yards у Вісмарі та Росток-Варнемюнде. Ці міста знаходились у німецькому регіоні під назвою Мекленбург-Передня Померанія, цей регіон був опорний для «Газпрому» під час побудови Потоків.

Суднобудівні заводи були на межі банкрутства вже у 2008 році.

Місцева влада якось намагалася рятувати ті заводи за рахунок грошей платників податків, але виходило не дуже. І це була проблема для місцевої влади, яка дуже впливала на рейтинги. Рейтинги треба було покращити. Заводи запропонував викупити Бурлаков за 250 мільйонів євро. І купив. І не просто купив, а він ще й обіцяв, що у найближчі місяці заводи отримають замовлень на 2,5 мільярда євро. Мір, дружба, жуйка, інвестиційна угода. Але нові контракти не з’явилися, і заводи у черговий раз довелося рятувати за допомогою кредиту від німецького уряду на 60 лямів євро.

Вже у 2009 році Бурлаков починає банкрутство заводів, від чого уряд землі Мекленбург-Передня Померанія просто виходить у вікно. Виявилося, що не буде не тільки замовлення, а ще і гроші від уряду РФ, Бурлаков вроді як вивів і вкрав.

Бурлаков не рандомний тіп. І діяв не самостійно. Він був частиною Тамбовської ОПГ. Для всіх хто не у курсі Тамбовські це і є пітерські бандити, а звати їх так стали, бо для пітерських вони були з Тамбову. Це ті самі тіпи, які з Путіним рулили Пітером в 90-х (точніше тоді там Путін просто валізи за ними носив).

Так як голова Тамбовських Петров на той час був в Іспанії, то іспанська прокуратура прослуховувала всіх цих тіпів. З прослуховувань стає зрозуміло, що Бурлаков по суті номінал, а всю угоду з банкрутства заводів і виводу грошей провернули тамбовські за погодженням з Путіним (через Колєснікова, який будував для Путіна його палац на мисі Ідокопас, ну той самий з аквадискотекою про якого Навальний кіно зробив). А робили все це для Мєдвєдєва, який тоді ще не пірнав у алкогольний делірій так глибоко, як зараз. Тому банкрутство і достатньо травматичне – було російським планом від початку.

І ось тут з’являється інший росіянин Віталій Юсуфов, йому всього тридцять років на той момент. Його батько був міністром енергетики РФ, шишкою у «Газпромі» і радником Путіна.

Віталій Юсуфов купує збанкрутілі заводи за 40 мільйонів євро. Ну бо ж ситуація погана і треба якось їх продати, навіть за таку суму. Попри величезну знижку і впливового батька, питання звідки у Юсуфова гроші на купівлю залишаються. Навіть 40 мільйонів білих євро намалювати нормально не змогли(а скоріше за все просто не бажали, якісь 40 лямів всього).

Тим не менш керівництво регіону і навіть сама Меркель схвально відзиваються про Юсуфова і кажуть, що він гарний інвестор, тому питання «звідки бабки» перестають задавати навіть у німецькій прокуратурі. А розслідування іспанців просто ігнорують. Антикорупція я гребу, шкіра як у Бога.

Віталій Юсуфов куплені за 40 мільйонів євро заводи тут же закладає до «Банку Москви» і отримує кредит у 1,1 мільярда євро. По такій саме схемі, як і Бурлаков раніше, тільки Юсуфов вже гроші не виводить і заводи починають працювати і будувати криголами для РФ.

Бурлакова заарештовують у Москві. Він виходить під заставу і починає розповідати, що вся ця схема від початку, була саме схемою під Юсуфова. І розповідає він це журналістам! Під час однієї зустрічі з журналістами в українському (!) етноресторані «Хуторок» у Москві заходить якийсь даг і з автомата вбиває Бурлакова і ранить його коханку(проходила по справі разом з Бурлаковим). Дага через рік заарештують, що там з ним ніхто не знає. Про замовників вбивства ніхто не питає навіть.

Тобто Бурлакові дістресіл заводи аби поважні люди чутка почмизали російський бюджет, а молодий син путінського тіпа міг купити ті заводи за прийнятну суму, а потім також почмизав російський бюджет. Причому гроші з етапу Булакова і були, скоріш за все, використані для купівлі вже Юсуфовим. Своїм все, чужим закон. Але Бурлаков чогось не зрозумів правила гри, та вирішив про це розповісти, і його вбили.

Працюючі заводи позитивно впливають на місцеву владу у Мекленбурзі. Ервін Зеллєрінг, який був головою СДПН (партія Шольца) у Мекленбурзі, у 2008 році став прем’єром землі Мекленбург-Передня Померанія і нормально себе чухає аж до 2017 року. Прокуратура Мекленбурга морозиться від справи Бурлакова.

Навіть попри те, що іспанська прокуратура декілька разів намагається справу рухати, надає дані прослуховувань і всяке таке інше. Остаточно німці закривають справу у 2012 році, просто забивши болт на іспанців.

Ервін Зеллєрінг через рак відходить від політики у 2017 році. І починає займатися кліматом у фонді на бабки від Нордстрім АГ, ну тобто від компанії оператора Північних Потоків(яка несподіванка). Досі живий. Цей фонд намагалася закрити наступниця Зеллєрінга Мануела Швезіг після початку повномасштабки, але Зеллєрінг не дав їй це зробити. Бікоз фак ю, зетс вай.

Навмисне банкрутство? Замовне вбивство? Недружні поглинання критичних підприємств? Величезні гроші, які витратила на це влада Німеччини? Тіньовий, а іноді і відкритий лобізм? Ну все це не ті проблеми, які колишать правоохоронців у Німеччині.

Як бачите російський газ, та і сама Росія, це у першу чергу зручна інфраструктура для європейських корупціонерів. Може допомогти виграти вибори. Може зберегти робочі місця.

Дає бабло, хочеш біле, хочеш чорне. Якщо хтось почне розповідати про незручні для тебе оборудки, його закриють або вбʼють. І треба буде тільки трішки підрулили прозорими німецькими правоохоронцями і можна далі можна розповідати Україні про її корупцію, бо у Німеччині ж корупції нема.

І все буде зашибісь. Будете сидіти у фонді на російські бабки навіть на пенсії. Бонусом це дає доступ росіянам до європейських технологій, а то ж криголам не тільки з ядерного реактора складається.

Тому тепер коли ви чуєте, що там Трамп бажає вткнути жало у Північні Потоки, давайте не розповідати про глобальний американський план контролю Європи, через участь американців у продажі російського газу в ЄС. Думаю відповідь набагато простіша.

Висновок простий. Шановні співгромадяни, шановна діаспоро. Наявність корупції в Україні не привід толерувати та не помічати системну державну корупцію в ЄС та США. Розповіді про те що ми сама корумпована країна Європи, вже використовують популісти у самій Європі. І використовують ефективно.

Відповідати їм треба прямо, тикаючи європейських та американських популістів у їх власну корупцію, яка призводить до посилення кровавих диктаторів та війн у Європі. Це корумпована німецька влада створила Путіна. Нагадуйте про це німцям книгою «Північний Потік: Як Німеччина платить за війну Путіна». Це США допомагає Путіну зараз.

Розповідають зараз (як і тоді) звісно про мир, про економічні інтереси, про геополітику. Але, як потім стає зрозуміло, причиною всього була і є корупція. І не наша. І ця корупція в ЄС нікуди не зникла.